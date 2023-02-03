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費城 LIVE! CASINO & HOTEL 大賭場　喜迎兔年 推出鴻運菜譜

紐約訊
費城LIVE! CASINO & HOTEL大賭場與亞裔社區共慶2023農曆新年的到來。
費城LIVE! CASINO & HOTEL大賭場與亞裔社區共慶2023農曆新年的到來。

費城Live! Casino & Hotel酒店大賭場舉行傳統新春活動，喜迎兔年，慶祝繽紛多彩的亞裔文化，包括樂富小館特別推出應節年菜。兔是十二生肖中排行第四的瑞獸，象徵長壽、和平與繁榮。

1月28日是傳統舞獅 「採青」儀式及慶祝活動。晚上6時至11時，在Center Bar舉行盛大的農曆新年慶祝會，呈獻眾多傳統表演、手工藝和娛樂節目，包括：書法大師揮春、人名彩繪、中國國粹變臉、傳統樂器及表演等節目。晚上8時，舉行傳統舞獅採青儀式，色彩斑斕的獅子在鑼鼓喧天聲中躍上跳下採摘生菜，祝願所有人新年招財納福、好運接踵而來！採青儀式之後，晚上10時，Live!大賭場的行政人員帶領醒獅團隊在整個賭場內巡遊及派發紅包，向顧客拜年。

慶祝新春佳節，樂富小館特別推出發財年菜（至2月5日止），設計合共六款的應節發財年菜，包括：鮑魚養生湯（鮑魚、黑蘑菇、雞爪）、臺山菜花炒臘腸臘肉、支竹羊腩煲、XO醬韭黃炒海參及帝王蟹肉、龍蝦（清蒸、薑蔥、港式）、清蒸全魚（薑、蔥、豆豉）。

樂富小館並與軒尼詩合作供應共三款新年雞尾酒，包括：馬到成功（軒尼詩V.S.O.P、茉莉綠茶、茉莉花）、瑞兔迎新（軒尼詩V.S.O.P、印度奶茶、牛奶、八角）、蛇來運轉（軒尼詩V.S.O.P、烏龍茶、水仙花）。為增節日氣氛，餐廳還換上了傳統佈置裝飾品，包括一條長達60尺的照明長龍，在餐廳的中央舞動。

有關農曆新年推廣活動的更多資訊，請瀏覽該賭場官網站：Philadelphia.LiveCasinoHotel.com。

位於費城的Live! Casino & Hotel榮獲《Casino Player》雜誌評選為賓州整體最佳的博彩度假村，更成功促使南費城體育館區(Stadium District)搖身變成全國首屈一指的一站式玩樂勝地，特色包括：四支專業運動隊的刺激賽事、精彩的娛樂表演、一流的就餐場所、令人流連忘返的酒店住宿、世界級博彩體驗。 酒店位於I-95和I-97州際公路旁邊，位置便利且設施眾多，如：200多間豪華酒店客房(《福布斯旅遊指南》鑒定符合Sharecare醫療安全標準)、FanDuelR體育博彩、2000多台老虎機和電子賭桌遊戲、134張現場賭桌（包括一個撲克廳）；另外還有全新餐廳和娛樂選擇，包括《Zagat》雜誌評選排名第一的牛排餐廳：The Prime RibR。

有關該賭場的詳細信息，請致電：1-833-472-5483，或瀏覽網站：Philadelphia.LiveCasinoHotel.com，也可通過Twitter、Facebook及Instagram 社交媒體：@livecasinophl，關注最新消息。

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