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東方聽力中心代理德國Signia助聽器為聽障長輩帶來健康新生活

紐約訊
西嘉助聽器技術日新月異，每一兩年都會有更先進的技術更新（西嘉是德國西門子公司的別名，其產品包括多方面的技術，如音響醫療等世界最高質、高端產品）。
西嘉助聽器技術日新月異，每一兩年都會有更先進的技術更新（西嘉是德國西門子公司的別名，其產品包括多方面的技術，如音響醫療等世界最高質、高端產品）。

過年回家團圓，是不是發現父母的身體一年不如一年，也很難得能好好和家裡的老人坐下來聊一聊天並關注他們的身體和心理狀況？在和老人相處時，是不是發現他們每一年愈加反應遲鈍，必須要大聲說話才能得到回應？在回家看望老人時，是不是發現他們只願意待在家裡，對新事物喪失興趣，不願意走出家門和別人交流？

東方聽力中心表示，聽力障礙對老人的身心健康可以造成巨大的影響！許多聽力下降的老年人，由於交流不暢，常常會減少各種社交活動，變得不願與人溝通，最終引發抑鬱、認知障礙、意外跌倒等不良狀況。

東方聽力中心推出的智慧助聽器是德國西嘉榮譽出品，是關注長輩聽力狀況、緩解聽力障礙的最好幫手！最新款AX線路採用兩套不同的調節系統，分別調控語音信號與噪音的輸入，使得助聽器在吵雜的環境中仍能保持清晰的語言分辨功能。

西嘉助聽器有耳內式和耳背式，其中Styletto戴樂多耳背式型號形態優雅，戴上耳機就像佩戴首飾一樣，不會影響外觀。耳內式耳機是量身打造的助聽器，耳內及耳背式助聽器都有充電器配套，讓用戶免去買電池及安裝電池的麻煩。

西嘉的高檔產品有高達48個頻道的助聽器，可以提供準確與微細的調控，在不同的環境下有多個頻率與方向收音的自動調節，使用者在複雜的環境中可以收到快速、舒適與準確的語音傳入。東方聽力中心由郭晶、郭嫡雅兩位聽力博士主理，郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員。郭醫生1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學院，奠定了其堅實的醫學基礎。

東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童/成人及老年人全面聽力的檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞等，還可以幫助僑胞申請助聽器保險。

東方聽力中心預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7e室，電話：718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。

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