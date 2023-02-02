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賓州 Wind Creek Bethlehem 賭場　祥獅獻瑞 迎新春博好彩

紐約訊
Wind Creek Bethlehem賭場祥獅獻瑞，賀新春、博好彩！
Wind Creek Bethlehem賭場祥獅獻瑞，賀新春、博好彩！

聲聲爆竹響震天，鑼鼓喧天送舊歲，祥獅獻瑞迎兔年，群獅采青好運來。位於賓州伯利恆(Bethlehem)的Wind Creek Bethlehem賭場，上週日(29日)在賭場舉行新春賀年博彩慶祝儀式，請來醒獅團慶祝2023農曆新年，在爆竹鑼鼓聲中祥獅采青賀歲，開啟金兔新年運勢，現場非常熱鬧。

位於賓州伯利恆的Wind Creek Bethlehem賭場，是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心，原名為紳士賭場(Sands Casino Resort Bethlehem)，2019年後改為現名。該賭場有超過2000多台最新型的角子機、150多台牌桌，以及深受眾多博弈客喜愛、戰況激烈的Poker Room。喜愛運動博彩的民眾，可以利用該賭場的Sportsbook，透過現場或線上下注，為自己心愛的球隊加油，添加博弈的樂趣。

在休閒方面，該賭場AAA四顆星等級的旅館有281間房，配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務，還有男女老少都喜愛的購物中心，為到訪者打造一個暫離喧囂的室外桃源。美食區現有Burgers and More、Carlo's Bakery、Chopstick、Croissanterie、Urban Table、The Market Gourmet Express、 Chop House、Steelworks Buffet & Grill等著名餐廳入駐，美食廣場提供各國麵食、小吃、點心及飲品。賭場內的購物中心現有Coach、Tommy Hilfiger、Michael Kors、DKNY、Famous Footwear、Guess等商店入駐，購物中心內還有適合全家同樂的遊樂場以及可供表演的舞台。該賭場的舞台經常舉辦各類演唱會或表演，二月份將邀請八十年代瘋迷亞洲的情歌合唱團「空中補給」(Air Supply)前往表演，懷念八十年代情歌的人不可錯過！

新春期間鴻運當頭，可以到Wind Creek Bethlehem賭場試試手氣，也可利用周末時光帶全家到賓州伯利恆的Wind Creek，遠離令人心煩氣躁的大都市，小住幾天沉澱心情，為新的一年展開新的氛圍。

Wind Creek Bethlehem賭場地址：777  Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015，中文服務專線：484-777-7273。有關賭場詳細信息、預約酒店及演唱會信息，請瀏覽該賭場官網：www.windcreek.com。

Wind Creek Bethlehem賭場祥獅獻瑞，賀新春、博好彩！
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