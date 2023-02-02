中國嘉德2022北京秋拍戰報 當代藝術刷新21筆拍賣紀錄

吳冠中的《早春》以368萬人民幣成交（中國嘉德提供）。

2022中國嘉德北京 秋季拍賣 進行的「二十世紀及當代藝術日場」、「無問西東：中國當代藝術特別專場」以及「二十世紀及當代藝術夜場」三場拍賣，總共斬獲3億6,100萬人民幣，計有七件拍品成交價超過千萬人民幣，並刷新21位藝術家的拍賣紀錄；此結果不僅為歲末冬夜捎來暖意，更大大提振中國市場信心。

首先登場的「二十世紀及當代藝術日場」共徵集159件拍品，陣容囊括：吳冠中、常玉、關良、陳丹青、周春芽、王音等二十世紀及當代名家作品等紛呈內容，成交總額逾3,811萬人民幣。奪得此場榜首之作為吳冠中的水粉畫《早春》，呈現江南水鄉的雅致景色，以368萬人民幣成交價穩健易主。而此場焦點作品——80後藝術家陳飛的《阿曼達家的午後》，以電影 畫面般呈現三口之家的生活空間，其井然有序的細節描繪，反而流露出一股超現實且疏離的戲謔場景，以241.5萬人民幣成交，為此場第二高價。

「無問西東1900-2000：中國當代藝術特別專場」可謂中國嘉德在本季二十世紀及當代藝術板塊中最具突破性的主題專場，採取全新的時間結構「大當代」的概念作為策劃，以45件跨越二十世紀百年油畫創作歷程的作品，回溯中國藝術家追尋藝術理想——「心之所向」、「無問西東」的百年探索之路。本次專場甫開場便吸引北京香港兩地電話委託、現場和網路買家激烈競逐，也因而締造斐然拍賣成績，創造多項藝術家拍賣紀錄，更以高達95.56%的成交率堆疊出1億4,700萬人民幣的成交總額。

延續「無問西東1900-2000：中國當代藝術特別專場」暢旺買氣，緊接著登場的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，共有34件拍品上拍、拍品成交率為76%、成交總額為1億7,650萬人民幣，其中有五件拍品成交價超過千萬門檻。

此場晚拍的重磅作品為劉海粟於1962年繪製的《上海廟會》，以具有寫意風格塑造出新時代氣息的廟會氛圍，再現人潮摩肩擦踵的熱鬧景象，自3,500萬人民幣起拍，最終以4,370萬人民幣穩健成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。而程叢林創作於1984年的《華工船》，則為傷痕美術的代表作，反映出特殊的時代記憶，此作自2,200萬元人民幣起拍，以3,105萬人民幣順利成交，同樣締造藝術家拍賣紀錄新猷。

中國嘉德2023春季拍賣會徵集中，中國嘉德紐約辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889、888-799-8830，郵箱：[email protected]。