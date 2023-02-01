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美國魅力初耀數字健康科技有限公司 舉辦全球大健康品牌提案暨新品發佈會

紐約訊
GD高層與僑領品嘗活力露，齊聲讚好。
GD高層與僑領品嘗活力露，齊聲讚好。

美國魅力初耀數字健康科技有限公司（Glamour Debut LLC，簡稱GD）日前在法拉盛君豪大酒樓舉辦「時光所歷‧盡致盡美」全球大健康品牌提案暨新品發佈會，吸引了紐約及北美五百多位嘉賓出席。GD提出，時光是品牌和產品的「營養劑」，正如活力露(VitaliDew)、保濕噴霧和緊致精華液是GD推出的身心健康營養要素，也是走向魅力自我、美好家庭的三大關鍵產品。

出席盛會的有GD創始團隊成員Winter Chen、Yaomei Liu、Ana Yee、Minjing Zhuang、GD總顧問Gary Myers、權威科研團隊代表Ryan Yates、生產方代表ShiLi Fan以及20多位市場合作夥伴、關心新品發展的20幾位社區僑領及眾多受益客戶，還有來自加拿大、新加坡、菲律賓、中國香港、南非、柬埔寨與幾內亞等幾十個國家的代理商，都在線上送上祝福。到場所有嘉賓除了享用精美盛宴外，還獲贈價值$589的厚禮及抽獎獎品。

Glamour Debut LLC.公司創始人Winter Chen表示：「我們目有星辰，心懷希望。即使在疫情反覆的當下，一切需求都被迫降級，各個行業都在經歷陣痛或裂變，但我們追求的『魅力』標準始終不會降低，而我們打破時間保質期的理想也始終堅定不移，向全球分享好產品的決心也不會動搖改變。」

受邀上臺致辭的GD研發團隊合作夥伴Dr. Ryan Yates，也是美國國家天然產物研究中心首席科學家、FDA合作夥伴、田納西州孟菲斯UTHSC研究生健康科學學院博士、田納西大學藥學院藥學博士、田納西大學諾克斯維爾藥學學士。他說：「我們所研發的活力露可以預防Covid-19，可謂『一盎司的預防，勝過一磅的治療』。」他建議通過維生素 A、C、D和礦物質鋅和硒來增強人體抗氧化系統，並使用活力露來補充SOD，還可以考慮使用薑黃素和/或黑種草加蜂蜜。

另一GD科研團隊合作夥伴范博士(Dr .Shili Fan, MD)是臨床醫學博士，從事預防醫學及新藥研發27年，現為國際自然療法HPUS會員、美國營養協會會員、美國NPI抗衰老研究機構合作夥伴。她致詞表示：「我們的研發團隊匯集了藥劑師、醫生、化學家、生物資訊學，甚至核能專家，通過突破性的技術，找出了活力露的最佳配方。好的產品應該具備三要素，首先是安全，老人小孩都可以吃，不會有任何問題；二是有效，服下活力露3秒內即可通過舌下毛細血管，為人體所吸收利用；三是方便，不需要一整杯水即可服用藥丸或膠囊， 還可以把它塗在皮膚上。」

至於GD總顧問Gary Myers則是資深技術主管，擁有近30年軟體工程和管理專業知識，涵蓋雲計算、機器學習、大資料、Web、移動和嵌入式設備開發。他使用敏捷開發方法，成功地利用內部和外包人才建立和領導團隊，遍佈全球。Gary致詞說：「我與許多大大小小的公司合作過，包括Michael Kors和GUESS等時尚品牌、Shinola等生活方式品牌、REVOLVE和Bloomingdale’s等零售商、阿里巴巴/亞馬遜和微軟等科技公司，甚至像華盛頓奇才籃球隊這樣的體育特許經營權我也順利拿到。今後我能夠以豐富的經驗，幫助團隊在全球發展，涵蓋行銷、包裝、物流、校對、合同、IT 和技術等方方面面。」

成立不到一年的Glamour Debut NY LLC已取得巨大成功，請聯繫法拉盛辦公室。地址：38-08 Union St., #12 F, Flushing, NY 11354，電話：929-666-8116，網站：

GlamourDebut.us，瀏覽網站：GlamourDebut.com。

GD創始人Winter Chen(右三)、研發博士Dr. Ryan Yates(...
GD創始人Winter Chen(右三)、研發博士Dr. Ryan Yates(左二)、總顧問Gary Myers(右二)、國際市場總監Ana Yee(左三)與Yaomei Liu(右一)以及合夥人Minjing Zhuang(左一)共同力薦活力露等旗艦產品。
頂級GD團隊頒發會員黑金卡證書。
頂級GD團隊頒發會員黑金卡證書。

醫學 法拉盛 新加坡

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