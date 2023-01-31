紐約人壽夏紅團隊舉辦遺產規劃101講座

由左至右分別是紐約人壽高端規劃顧問Tony Li、Violet Cole及緬街分行經理夏紅。

紐約人壽緬街分行夏紅(Hong Miller)團隊將於2月15日晚間，於長島大頸舉辦「遺產規劃101」公開講座，會中邀請理財專家出席講授遺產規劃技巧及回答實務方面問題，歡迎民眾免費入場，敬請於2月12日前報名預定座位。

很多人以為只有富人或是老人才需要進行遺產規劃，其實不然。只要有房產，每個人都需要對自己一輩子辛勤工作的成果進行規劃，這樣的規劃對有未成年子女的家庭來說尤為重要，畢竟沒人願意看到自己留下的財產因未妥善規劃而必須經過繁雜的法院程序，最後耗費昂貴的費用才能傳到繼承者的手中，產生質與量的改變，讓美意變了調。另外，許多人在進行遺產規劃時也常犯一些錯誤，如為了避免法院認證，而將自己的財產與子女聯名共有，或者低估可課遺產稅的資產額，又或者未能區分贈與免稅額及遺產免稅額等差別。這次的講座將針對一般人對進行遺產規劃可能產生的問題或常犯的錯誤，從淺入深，以壽險 理財的角度進行講授及解答。

這次講座，夏紅團隊邀請兩位理財專家前來演講。第一位講師Tony Li，現為紐約人壽公司副總裁，同時也是高端規劃顧問。Tony多年來致力於支援華裔 市場業務代表及顧客，發展開拓市場。多年的高端資產規劃經驗以及對財金產品的專業，讓Tony成為團隊及擁有高資產的個人或商業主寶貴的資源。Tony擅長依顧客需要，以壽險產品為他們量身定制各類理財計畫。另一位講師，Violet Cole現為紐約人壽公司副總裁及高端規劃顧問，擁有法學士、法學碩士級企業管理碩士等學位，同時也擁有律師執照，法、商學識豐富，精通中英文。Violet在紐約人壽近20年來，與華裔市場團隊並肩作戰，熟悉華人 文化及價值觀，因而總能為華人顧客規劃出最適合的理財計畫。這次講座的兩位講師是紐約人壽高端規劃團隊中的菁英理財顧問，都擁有豐富的學識及實務經驗，歡迎各界大眾預約前往聆聽、互動。

此次講座籌畫者紐約人壽緬街分行經理夏紅(Hong Miller)活躍於社區，經常於社區內舉辦理財講座、親子活動及社交活動，並積極參與各類公益活動。個性熱情、樂於助人並享受生活的夏紅進入紐約人壽後，即以幫助他人及壽險專業為志業，服務於社區。歡迎致電：609-969-8385諮詢，並加入她的壽險理財服務團隊。

「遺產規劃101」講座時間：2023年2月15日晚上6時30分至8時，地點：Inn at Great Neck, 30 Cutter Mill Rd., Great Neck, NY 11021（大頸火車站附近），報名電話：718-710-7728，報名截止日：2月12日。