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胃酸可成癌症元兇 醫生呼籲勿忽視胃酸倒流

紐約訊
百康仁德集團的內科醫生張斯雅(Szeya Cheung, MD)
百康仁德集團的內科醫生張斯雅(Szeya Cheung, MD)

年長者在晚上睡覺時咳嗽，易被認為是感冒，從而被忽視，殊不知這可能是胃酸倒流所致。紐約市最大的華人醫療集團——百康仁德集團提醒民眾，如果不予以理會，長期胃酸倒流極有可能導致食道細胞癌變，演變為食道癌。

百康仁德集團的內科醫生張斯雅(Szeya Cheung, MD)指出，很多長者都會有胃酸倒流的情況，在夜間表現更為明顯，如慢性咳嗽、呼吸不暢、睡眠中斷、有口氣等，出現胃酸倒流的原因之一是食道的肌肉鬆弛。

連接胃和食道的地方稱為賁門，主要作用就是防止胃裡的食物和胃液反流進入食道。年長者的賁門機能減退，容易出現賁門鬆弛，所以當長者平躺睡覺導致胃部位置較高時，胃酸就可能反流到食管，並順著食道進入咽喉、口腔，這就是胃酸反流。

張斯雅醫生指出，不單是年長者，年輕人也會有胃酸倒流的情況，民眾不可輕視。食道、咽喉等地方的黏膜不像胃黏膜那樣可以承受強酸等級的胃酸侵蝕，放任不管可能會引起食道潰瘍、喉嚨發炎等問題，嚴重的話食道細胞有可能癌變，最終演變為食道癌。

張斯雅醫生表示，如果想改善胃酸倒流，民眾應少量多餐，不要暴飲暴食，盡量避免過於辛辣、油膩或刺激性的食物（如咖啡和茶）；不要太晚吃晚餐，飯後兩小時內也不要躺下，戒除煙酒並定期運動。如有需要，民眾可遵照醫囑服用一些胃酸產生的藥並進行篩查，預防癌變的可能性。

張斯雅醫生(Szeya Cheung, MD)現在皇后區(Broadway)百老匯大道82-55號百康仁德艾姆赫斯特診所駐診，查詢預約電話：646-854-3611。

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