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大文行率眾中國名酒全球拜年

紐約訊
紅星二鍋頭
紅星二鍋頭

大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc.)今年新春期間，再度透過紐約時代廣場的巨型LED告示牌，率全美代理的眾中國名酒品牌連續一周向全球拜年，聲勢浩大，成為這個世界十字路口的亮麗風景。

大文行酒業有限公司成立於1992年，在創辦人張瑞群先生帶領下，成為全美最具實力、信譽最佳的中國酒進口和經銷商。目前已囊括了中、港、台、歐州各國南美州各國等地各類酒品超過百款，其中六十多款已取得全美獨家代理權。其中包括貴州茅臺酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大?酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等等，以及台灣公賣局TTL的台灣米酒。大文行已幫助眾多中國名酒進入美國市場，是各大中國酒廠進軍美國市場的首選進口商和重要橋樑。

大文行在紐約、洛杉磯舊金山均有分公司和倉庫為，銷售網至全美，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸分公司，和領有美國聯邦政府及州政府所頒發的酒業進口及銷售執照的大型烈酒經銷商。在創辦人張瑞群先生不懈的努力下，大文行的金字招牌已深獲消費者的信心。

張總表示，大文行酒業有限公司有以下保障: 擁有完善的倉儲設施及運輸網，可保証貨品品質，準時送達。是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，可以確保買到的是正貨。熟悉美國各州法律，保証業務是合法的進行。

大文行的市場推廣團隊，每年在全美策劃及參與數十個中國酒文化的推廣活動，對中國酒進入美國市場，為主流所認識功起了很大的作用。

參加今年新春時代廣場拜年的中國名酒有：茅臺、五糧液、洋河、國窖、古井貢、杜康、汾酒、勁牌、紅星二鍋頭、郎酒、習酒、酒鬼酒、衡水老白乾、塔牌、珠江橋牌、台灣公賣局出口的台灣米酒。

大文行酒業有限公司Diamond Hong, Inc.紐約總公司：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232，電話：(718) 832-1188，傳真：(718) 768-1118，電郵：[email protected]。洛杉磯分公司：33000 Transit Avenue, Union City, CA 94587。舊金山分公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park, CA 91706。網站：www.diamondhong.com。

郎酒
郎酒
勁牌
勁牌
古井貢
古井貢
皇牌
皇牌
國窖1573
國窖1573
酒鬼酒
酒鬼酒
貴州茅台
貴州茅台
洋河夢之藍
洋河夢之藍
塔牌
塔牌
五糧液
五糧液
杜康
杜康
習酒
習酒
衡水老白干
衡水老白干
珠江橋牌
珠江橋牌
汾酒
汾酒

舊金山 洛杉磯 華人

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