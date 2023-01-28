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「金兔報喜」漢祥太平洋抽油煙機 蒸好洗全系列九折優惠再送好禮

紐約訊
「金兔報喜」漢祥太平洋抽油煙機蒸好洗全系列九折優惠再送好禮。
「金兔報喜」漢祥太平洋抽油煙機蒸好洗全系列九折優惠再送好禮。

福虎送舊迎祥兔，服務美東地區超過三十多年的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在兔年新春期間為感謝廣大顧客多年來的支持與惠顧，現推出「金兔報喜」特價優惠再送好禮活動。凡選購太平洋蒸好洗全系列抽油煙機即享九折特價外，隨機奉送價值$59的牛頭牌保溫杯禮盒套裝，還有免費安裝及多項獨家服務；另太平洋PQ68側吸式抽油機新春驚喜價享$150減免，所有優惠至2月6日止。

歷經研發多年、突破市場現有技術的太平洋「TruSteam蒸好洗」抽油煙機，獨家噴射130℃超高溫蒸氣全自動清洗功能，只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸氣溶解油污、沖刷洗淨，完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌三效合一，非常適合中式廚房，是華人家庭的首選。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢、無噪音、終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓，若再選配納米導流板，可讓吸力加倍。實驗證明，超強吸力極靜音6段變速比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，幾乎聽不到運轉的聲音。

漢祥太平洋抽油煙機「金兔報喜」特價優惠再送好禮活動，凡選購蒸好洗全系列抽油煙機即享九折特價外，隨機奉送價值$59的牛頭牌保溫杯禮盒套裝，還有免費安裝/馬達終生保固、10年零件保養、5年人工保養、免費舊機回收；另太平洋PQ68側吸式抽油機新春驚喜價享$150減免。所有優惠至2月6日止，贈品數量有限、送完即止，敬請把握機會！

漢祥太平洋抽油煙機布碌崙總店：4012 8th Ave, Brooklyn, NY 11232，電話：718-633-3688；法拉盛店地址：136-67 41st Ave, Flushing, NY 11355，電話：718-353-9898；歡迎瀏覽網頁：www.pacifichoods.com，或致電免費服務專線：1-800-988-2268。

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