我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

宋仲基宣布再婚 老婆懷孕了 準備當混血爸

宏冠正大保全公司 執照安裝各類防盜系統

紐約訊
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。

宏冠正大保全公司是NFPA會員，擁有NY、NJ、CT州政府防火防盜安裝執照；紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢；專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案，自成立以來擁有超過3500名滿意客戶群體，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多，幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業，來顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站。一旦安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案提供特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師、具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足各種要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作，僅由公司自己的執照技師、原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有10年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站，最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以幫助您和消防部門建立聯繫，為您提供最好的全方位保護。宏冠正大保全公司地址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354；電話：(718)353-0477，外州1-866-690-9988；或上網www.Ameritechsystems.net。

檢測 紐約市 預算

上一則

露宿街頭不放棄 移民開披薩連鎖店

延伸閱讀

皇后區托兒所失火 17童輕傷1危

皇后區托兒所失火 17童輕傷1危
四川5.6地震 成都震感強烈 近5百救難人員趕赴救援

四川5.6地震 成都震感強烈 近5百救難人員趕赴救援
疑電單車電池起火 紐約皇后區日托中心18幼兒受傷

疑電單車電池起火 紐約皇后區日托中心18幼兒受傷
蒼生為重 英國擬對消防等關鍵部門罷工設門檻

蒼生為重 英國擬對消防等關鍵部門罷工設門檻
洛市華埠火災 一戶財物全毀

洛市華埠火災 一戶財物全毀

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時