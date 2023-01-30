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樂思眼鏡專營日式手工打造眼鏡 表現個人不凡氣度與神采

紐約訊
寛敞氣派的法拉盛樂思眼鏡門市，展示日式手工等各大名牌眼鏡。
寛敞氣派的法拉盛樂思眼鏡門市，展示日式手工等各大名牌眼鏡。

邁入開業第十四個年頭的華商眼鏡公司——樂思眼鏡(LUXEYE)，專營日式手工打造眼鏡，做工細巧、線條流暢，最能凸顯強化配戴者的時代感與知性美。

2009年開業的樂思眼鏡為了更好就近服務僑胞，於2021年12月初進駐法拉盛緬街與37街街角。該公司除代理市面上常見的時尚品牌眼鏡外，針對華人的喜好與亞裔臉型五官特色，專門進口日系手工系列，多為小眾潮牌鏡框，如Yellow plus、Eyevan、H-fusion、Native Sons、Kaneko、Bathing Ape、Boston Club、AKIKO等。與這些精工製作的鏡框相得益彰的鏡片，均為最高等級的德國蔡斯高科技產品，風靡全球近兩百年，蔡斯同時以生產高端顯微鏡與攝影鏡頭等為世人所熟知。

該公司總裁之一的馬捷明(Jenny Ma)，年輕幹練、斯文知性、緊抓潮流脈動，是該公司眼鏡品牌的最佳代言人。她分析，雖然做鐳射手術矯正視力早已成為風尚，而網購也使人趨之若騖，但現代人對眼鏡與實體眼鏡公司的需求有增無減，理由是：1. 眼睛是高度敏感器官，需要細心呵護，不容絲毫大意閃失。因此，人們配戴眼鏡需要專業人才給出專家意見，又需有執照的驗光師精準檢測及配鏡，才能找到最合用的眼鏡。2. 當下無疑是網路時代，人手一機，人們長時間緊盯電腦與手機小螢幕，大量耗損眼力，度數極可能飛快增長，更需要像樂思眼鏡這樣的專業團隊協助尋找適合的眼鏡，來有效矯正視力。3. 流行精品文化盛行，人們需要配戴時尚眼鏡來烘托裝扮造型，添加迷人風采與魅力。像樂思眼鏡這樣對當下潮流極其敏感又經常更新進貨、豐富庫存的商家，就是眼鏡消費者的最佳配鏡去處。

講到公司取名「樂思」，馬捷明總裁解釋，「樂思」寓意「慎思明辨，樂在其中」，鼓勵大家做個「勤於反思，樂觀進取」的人。有意就近到樂思眼鏡全市五家店面驗光配鏡者，請逕至：皇后區（2021年開業），地址：36-60 Main St, Flushing, NY 11354，電話：718-799-0313，電郵：[email protected]；皇后區（2020年開業），地址：251-21 Northern Blvd, Little Neck, NY 11362，電話：718-780-0050，電郵：[email protected]布碌崙（2009年開業），地址：171 Bedford Ave, Bklyn, NY 11211，電話：718-599-7799，電郵：[email protected]；布碌崙SHINE OPTIQUE（2011年開業），地址：291 Bedford Ave, Bklyn, NY 11211，電話：718-218-8866，電郵：[email protected]；曼哈頓華埠店（2016年開業），地址：72 Mott St, NY, NY 10013，電話：718-267-8888，電郵：[email protected]。該集團受理各大保險，亦歡迎上網選購，網址：luxeyeoptical.com。

樂思眼鏡二維碼。
樂思眼鏡二維碼。

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