美國視網膜專家協會中文醫學網 視網膜專科(VRC)李宏恩醫師

非營利性組織的美國視網膜專家協會(ASRS)是世界上規模最大的視網膜組織，在全美50州、哥倫比亞特區、波多黎各及世界上其他59個國家和地區擁有3000多名成員。

有視網膜病症的華裔患者有福了！美國視網膜專家協會日前發佈了最新的中文醫學 網，僑胞可輕鬆閱讀到自己熟悉的中文版本，不需再為艱澀的英文而一知半解。視網膜專科(VRC)華裔視網膜專家李宏恩醫師(Albert Li, MD)，特別向廣大有視網膜病症的僑胞宣布了這個好消息。

非營利性組織的美國視網膜專家協會(ASRS)是世界上規模最大的視網膜組織，在全美50州、哥倫比亞特區、波多黎各及世界上其他59個國家和地區擁有3000多名成員。ASRS的使命是提供一個開放的教育論壇，以增進對玻璃體視網膜疾病的認識和治療，並加強其成員為患者 提供高質量醫療服務的能力。

本身為ASRS會員的李宏恩醫生(Albert Li, MD)，專業針對視網膜病症、老年性黃斑病變、糖尿病視網膜病變等問題提供最優質的醫療服務。李宏恩醫師是哈佛大學榮譽畢業生，曾獲哈佛大學的Thomas Temple Hoopes本科研究獎，取得紐約大學醫學院的醫學博士學位後，在霍夫斯特拉和諾斯韋爾醫學院的長島北岸大學醫院與長島猶太醫療中心完成眼科住院醫生培訓擔任總醫師，並於聖路易華盛頓大學醫學院完成兩年玻璃體視網膜專科培訓。李醫生中英文流利，幫助僑胞以熟悉的母語輕鬆獲得專業解說並及時掌握自身狀況。

李醫師取得了美國眼科專業認證，專精最先進的眼科醫療技術，包括各種激光、玻璃體注射及微創手術 ，專業治療各種玻璃體視網膜疾病，如糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變、近視病變、視網膜血管病變、視網膜脫落、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔以及白內障手術後併發症。

玻璃體為無色透明膠狀體，位於晶狀體與視網膜之間，充滿晶狀體後面的空腔裡，具有屈光、固定視網膜的作用；其主要成分是水，占了玻璃體體積的99%左右。玻璃體的前面有一凹面，正好能容納晶狀體，稱為玻璃體凹。年輕時，晶狀體與玻璃體能較好地緊密粘連，隨著年齡的逐漸增長，晶狀體與玻璃體的粘連性也逐漸變差，因此在老年性白內障手術時很容易將它們分開。玻璃體周圍有一層密度很高的物質，稱為玻璃體膜，並分為前界膜與後界膜。玻璃體內沒有血管，它所需的營養來自房水和脈絡膜，因代謝緩慢，不能再生，若有缺損，其空間就由房水來充填。當玻璃體因各種原因發生混濁，人視物時就會覺得眼前如有蚊蟲飛舞。此外，隨著年齡的增大，或由於高度近視等原因，半固體的凝膠狀玻璃體就會逐漸變成液體狀，這叫玻璃體液化。玻璃體液化初期，可以玻璃體注射及微創手術修復。玻璃體和晶狀體房水、角膜等一起構成了眼的屈光間質，對視網膜和眼球壁起支撐作用，使視網膜與脈絡膜相貼，若輕視問題，則嚴重時就容易造成視網膜脫離。

李宏恩醫師是視網膜護理全國領頭者VRC的一員，VRC除法拉盛 外，還有包括大頸、艾姆赫斯特及法拉盛等地的六家診所。診所接受各種醫療保險，歡迎預約，法拉盛診所地址：38-08 Union St., Suite 3B, Flushing，預約電話：718-673-8070。