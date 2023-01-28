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法拉盛北方大道東海石島韓式海鮮餐廳 每隔一天自首爾獨家空運進口海鮮

紐約訊
東海石島餐廳普設寬敞卡座，獨立隱秘、舒適自在。
東海石島餐廳普設寬敞卡座，獨立隱秘、舒適自在。

位於法拉盛北方大道162街街口的東海石島韓式海鮮餐廳(DOKDOYA SEAFOOD RESTAURANT)，每隔一天獨家自首爾空運進口生猛海鮮，用來製作近二十款開胃菜，琳瑯滿目、目不暇接。凡是點選二至六人套餐，就可免費享用特色小菜，超值划算、幸福滿足！

該店提供以海鮮為主的各式前菜，包括但不限於：清蒸蟹腳、炸蝦、韓式特色生蝦、炸魷魚、炸魚、烤秋刀魚、壽司、甜不辣、牛肉片、醃漬物、大豆芽湯、米粥、涼拌豆腐、涼拌白蘿蔔、義大利麵、煎餃、玉米小菜、時蔬小炒、鮮蝦沙拉、蔬果沙拉、椰菜沙拉等，豐富多樣、眼花繚亂，令人垂涎欲滴。

該店老闆是知名主廚，在曼哈頓餐飲業有著35年的豐富經驗。代表老闆發言的高鍾先也是餐飲界資深人士，他表示，該餐廳在首爾開有海鮮批發公司，持有進口美國生鮮海鮮執照，為大紐約地區獨一檔，因而得以每隔一天就自首爾直接空運生猛海鮮來美。用這些口感鮮甜、品質超群的海鮮製作佳餚，無論生魚片、壽司、煎炸物、鐵板燒、湯品、粥品等，無不甘香嫩滑，令人一試傾心。

位居數條街道交匯處的東海石島韓式海鮮餐廳，占盡地利、四通八達，方便四面八方的客人上門惠顧。東海石島大廳格局方正、視野開闊、普設卡座、獨立隱秘、舒適自在，地下室還附設宴會廳，可以容納30人以內的大筵小酌，賓主盡歡。

東海石島韓式海鮮餐廳地址：161-29 Crocheron Ave, Flushing, NY 11358（Northern Blvd，公車Q13與28直達），電話：718-563-5742。

東海石島韓式海鮮餐廳進門處採取開敞設計，視野開闊無阻擋。
東海石島韓式海鮮餐廳進門處採取開敞設計，視野開闊無阻擋。

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