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Citi 誠邀華裔藝術家 設計兔年添「金」彩新春客戶贈品

紐約訊
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈，所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈，所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

隨機躍動，兔年亨通！Citi很榮幸能與亚裔社區一起慶祝新春，不論是新客戶或是現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2023年新春促銷活動而精心設計的贈品，助您新年拔得頭籌。

今年，Citi為您呈獻新銳華裔藝術家陳維平(Tiffany Chen)所創作的「2023兔來金運到」24K純金雕塑擺飾，希望在兔年新春為所有Citi客戶帶來喜氣與好運。

陳維平是居住在華盛頓州西雅圖市的插畫家和設計師，她有一隻荷蘭垂耳兔寵物，而她的父親正巧也生於兔年。作為她的人生導師，父親教會了她很多事情。農曆新年對陳維平來說具有特殊意義，它不僅是一個重要節慶，更是一個探索自我文化傳統的絕佳時機。對於陳維平來說，她的家庭傳統以及與兔生肖的關係，都是她創作的靈感來源。

除舊迎新是最為華人熟悉的習俗，從頭到腳都要換新，包括剪頭髮、穿新衣、換新鞋等。現在雖然沒有以前那麼講究，但人們還是會打掃家裡，穿上喜慶的紅衣服迎接新年。

過年時，人們會在家裡做出一桌豐盛的菜餚，和家人團聚享用。孩子們在過年時會收到很多紅包，這是作為長輩給予晚輩的一種祝福與期許。即使現在有些家庭與家人遠隔千里，仍然可以經由電子紅包傳遞新春祝福。新科技教導孩子們熟悉了派發紅包的過年傳統，也幫助他們瞭解到自己的文化根源。

過年的文化寓意世代相傳，正如Citi陪伴亞裔社區，多年始終如一。20多年前，Citi首度推出新春促銷活動，專為新春獨家設計贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：除了陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾之外，還包括18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜+18K金鏈、24K純金「月兔」金墜以及Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合，極具紀念和收藏意義。

在嶄新的兔年，Citi全心致力於為客戶提供精明靈活的理財方案，並攜手建立適合他們財務狀況的未來，期待與民眾分享充滿活力、繁榮和富足的新年願景。

此優惠活動於2023年3月31日截止，不要錯過這難得的機會，立即行動起來吧！您可以親臨您當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。經由參加2023新春促銷活動並完成各級別所要求的銀行業務，您可以在2023年9月30日到您的分行領取贈品 。

專爲本促銷活動而獨家設計，除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。請上網站：ci...
專爲本促銷活動而獨家設計，除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。請上網站：citi.com/LunarNewYear，瞭解更多關於贈品獎勵的詳情 。

2023 雕塑 亞裔

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