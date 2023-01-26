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第17屆「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」完美落幕 民眾盡興而歸

紐約訊
迎春接彩嘉年華政要嘉賓剪綵合照。
迎春接彩嘉年華政要嘉賓剪綵合照。

第17屆「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」已於一月14、15二日，在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)完滿落幕，當日有上萬民眾到現場，為華人社區過年賀新春增添了不少氣氛。

據主辦方會後表示，今年的活動非常成功，在疫情放緩之際，到場參加的民眾非常踴躍。會場內設有亞洲各國文化表演、年貨及美食攤展，並邀請泰國 、緬甸與馬來西亞等代表，帶來多元亞洲文化美食，受到民眾青睞。

「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」有中國、緬甸、馬來西亞、泰國與印尼五國的亞裔，連同紐約20多位商家，一起參與了這次熱心社區活動，並合辦了亞洲傳統年貨大街及東南亞風情美食展。

主辦方美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，迎春接彩亞裔年宵會已堅持舉辦16年，深受民眾支持及愛戴，多年來曾經只因疫情嚴重停辦一屆，於去年重啟。他們今年特別選用法拉盛區非常受民眾歡迎的天廣新天地商場作為舉辦場地，主辦單位希望身處海外的華人僑胞能籍這次機會享受一下節日的氣氛，雖然身離故鄉亦能享受及慶祝農曆新年，拾回故鄉歡樂的情懐。

現場的飲食街、亞裔舞台與健康及匯款資訊等參加商家超過40家之多，主持人顏天怡表示，本次活動提供包括年貨展銷、美茶與印尼和馬來西亞不同美食，會埸還有財神派發装有現金的紅包，幸運兒將獲獎勵。

「迎春接彩亞裔繽紛嘉年華」協辦單位包括美國華人餐飲業協會、美國紐約緬甸華僑聯誼會、美國紐約大馬僑胞同鄉會與美國泰亞總商會；美國紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光擔任顧問，大會由城市保健(MetroPlus Health)、ABI家庭護理公司與銀星速滙(SIGUE MONEY TRANSFER)等贊助。市議員黃敏儀、副市長班克斯(PhillipBanks)高級顧問顧雅明、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫與州參議員劉醇逸辦公室代表盧美華等到場支持。

迎春接彩亞裔繽紛嘉年華經歷了十七年的歲月，已被華人社區及市政府部門視為亞裔傳統節日慶祝活動之一，每年農曆年來臨前都受到各界的關注及參與。美國亞裔活動中心聯繫電話：917-903-2831。

現場熱鬧非凡，各式活動豐富。
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亞裔 緬甸 華人

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