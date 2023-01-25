我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

北加半月灣槍案記者會 紐森痛斥共和黨阻控槍：無恥

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」的德國牌Grohe以及美國牌Pfister/American Standard廚房、廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% Off，數量有限、先來先得，歡迎批發零售。更多產品歡迎瀏覽網站www.Feidaus.com或者微信詢問更多折扣。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」水龍頭、沖涼器都有各自名牌公司的品質保證，特別產品更擁有1-2年的保修期。名牌產品的零件可以在當地或官方網額外訂購，客人無需擔心零件難配的問題，這些名牌產品都是根據美國水喉規格嚴格製造，無需安裝師傅，自己也可以安裝，解決配件不合適或難裝的問題。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。今舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價10%-40%折扣。

現舉辦清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價。其中LED燈、窗簾均有50%-70% Off。另全場過半清倉，更有大批裝修材料歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得！

秉持「誠信」為本服務華人社區近20年的「飛達」，業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內/外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈(從廚房到浴室)、天花板等材料一應俱全，猶如大賣場一站式的服務。長久以來致力於裝修材料的銷售以及批發，為滿足各界的需求，自設工廠代理石材加工做廚房及浴室檯面。自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

方太抽油煙機五年質保、機電終生保修、無憂購買，是高顏值、強吸力的高端廚電品牌，提供多個款式供選擇來滿足中國廚房烹飪需求，是一種智慧型抽油煙機，更是家庭主婦的最愛。浴室用玻璃門是一種特殊的門，現在有很多人喜歡在浴室安裝落地玻璃門，時尚美觀，又能增加浴室透光性，而「飛達」不鏽鋼浴室玻璃門比市面上所賣的鋁框浴室玻璃門更美觀、耐用，價格更低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品。

還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。飛達也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，用電腦軟件依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客的預算來精挑細選使用材料，滿足顧客需求。

「飛達」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計不僅符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細，同時也有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁邊設有免費停車位及遠近送貨服務）；電話：718-321-9111，718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至六 7:30am-6pm，周日 9am-6pm；歡迎上網瀏覽：www.Feidaus.com。

微信 預算 華人

上一則

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

延伸閱讀

曾自覺「不會唱歌」…「低音天后」蔡琴 謙卑征服歌壇

曾自覺「不會唱歌」…「低音天后」蔡琴 謙卑征服歌壇
馬州戈達德太空中心 「日光浴」感受太陽威力

馬州戈達德太空中心 「日光浴」感受太陽威力
苗栗啃老3胞胎2互毆 「浴室吵、客廳打」老大喪命

苗栗啃老3胞胎2互毆 「浴室吵、客廳打」老大喪命
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
換上這10款蓮蓬頭 讓浴室質感快速升級

換上這10款蓮蓬頭 讓浴室質感快速升級

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48

超人氣

更多 >
加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌