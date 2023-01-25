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加拿大VIKER公司紅人歸膠囊(SANGEL)讓歲月留步的密碼

紐約訊

歲月悄悄流逝，不知不覺中皺紋就爬上了面龐。年輕時溫柔美麗的習性在改變，臉色暗黃、皺紋越來越明顯、身體出現明顯更年期癥狀、心煩意亂、脾氣漸長，臉上的斑越來越明顯，月經也不正常了。刺激人體衰老的罪魁禍首是體內雌激素分泌不足，若想永保青春，就得想辦法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。

雌激素賦予女人第二性征，比如乳房的豐滿、月經按時來潮等。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是雌激素的分泌量漸漸減少，到月經終止時降到最低，這個時候大約是女性50歲左右，此時的女性完全失去了生育功能。

事實上從45歲開始，女人就進入了更年前期，卵巢機能逐漸下降、雌激素分泌減少、皮膚含水量遞減、皺紋出現、皮膚失去以往光澤和彈性。更年期來臨前後，還有一點最常見的變化是，臉面一陣陣轟熱潮紅、情緒激動、不能控制，這些都是卵巢分泌雌激素減少的緣故。此時，補充雌激素是當務之急。

人為地補充雌激素可能誘發一些癌癥，比如乳腺癌和子宮內膜癌等。西方醫學的先父希波克拉底說：人類離自然越遠，離疾病就越近，離自然越近，離健康也就越近；他的這一古訓已經體現在現代人回歸自然的健康準則之中。

加拿大VIKER公司的紅人歸膠囊(SANGEL)是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以修復和營養萎縮的卵巢、改善卵巢微循環網，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復子宮機能，使其保持旺盛的雌激素分泌能力，從而緩解更年期的多種癥狀，讓卵巢恢復到年輕時的狀態。

紅人歸是加拿大衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品，是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。紅人歸針對以下癥狀最有效：閉經、痛經、月經不調、頭暈目眩、失眠健忘、潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短、皮膚彈性減退、皺紋增多、脫髮、色斑、老年斑、性欲衰退等。加拿大VIKER公司北美免費諮詢電話：888-518-7778，網址：www.vikerm.com，全球諮詢電話：604-518-7778，傳真：604-303-7720。

加拿大 醫學 失眠

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