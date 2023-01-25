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現在就檢查預扣稅 避免未來支付季度性預估稅款

紐約訊

美國國稅局提醒納稅人，可以使用預扣稅估算器來調整2023年的預扣稅款。人們的稅務狀況時常發生改變，不論是由於結婚、離婚、增添子女還是子女搬出去自力更生，檢查並在年初進行必要的調整可以幫助避免支付季度性預估稅的需要。預扣稅估算器這個在線工具可以幫助納稅人瞭解他們是否可能獲得退稅或是否需要直接向國稅局付款以避免明年的稅單和罰款。

所得稅是現收現付的，通常在一年中通過從薪水、養老金付款、社會保障福利或某些其它政府付款中預扣的獲得的收入來支付。打第二份工或有非工資收入（來自失業補助金、自僱、年金收入、零工經濟或數字資產），可能需要納稅人按季度繳納預估稅，從而避免在報稅時出現欠稅的情況。此外，各種金融交易，尤其是在年末，可能會產生意想不到的稅收影響，如：年終和假期獎金、股票股息、共同基金和股票的資本收益分配、債券、虛擬貨幣、出售獲利的房地產或其它財產。

繳納預估稅的最快、最簡單的方法是使用國稅局直接付款或財政部的聯邦電子繳稅系統( EFTPS )來進行電子支付，其它支付選項的更多信息，請訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/payments/direct-pay。

國稅局 股票 虛擬貨幣

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