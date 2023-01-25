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法拉盛「上海味道」推出三款新年套餐

紐約訊
鹹蛋黃龍蝦
鹹蛋黃龍蝦

法拉盛的上海菜菜館「上海味道」(Shanghai Eats)最近推出三款新年套餐，新年期間全面供應堂食及外賣，讓大家過年更有年味。

過去幾年的疫情對餐飲行業衝擊很大，不少餐館關閉，仍在營業的餐廳價格及質量往往與以往有很大不同，而新開的店面又缺了點感覺；對一般消費者來說，找一家價格公道、出品優良的餐館用餐是比較費心思的。「上海味道」開業約一年，由幾位上海老師傅掌勺，用心做菜，以傳統本幫菜及各式上海點心為主，品質穩定、價格實惠，可以說是價廉物美，在沒有太多宣傳的情況下已累積不少粉絲，這次是首次推出三款新年套餐。

負責人Eva表示，新年套餐一經推出，訂單就紛至沓來，很受歡迎，連餐館安排好的員工團年飯都要改為開年飯，全年為客人做新年套餐。

新年套餐有三款：A. 4人份套餐，收費$138，內含：醬鴨、牛肉夾餅、奶湯娃娃菜、雪菜肉絲炒年糕、蒜炒唐薺蘭、東坡肉、紅燒全魚、薑蔥雙龍，另送八寶飯。B. 6-8人份套餐，收費$188，內含：四喜烤麩、三黃雞或醉雞、醃篤鮮、雞肉粗炒麵、蒜炒豆苖、北京片皮鴨一隻、紅燒肉、紅燒全魚、鹹蛋黃螃蟹，另送酒釀圓子。C. 8-10人份套餐，收費$228，內含：三黃雞或醉雞、香干馬蘭頭、醃篤鮮、揚州炒飯、蒜炒豆苖、北京片皮鴨一隻、外婆紅燒肉、水晶蝦仁、紅燒全魚、薑蔥雙龍，另送酒釀圓子。

「上海味道」(Shanghai Eats)地址：44-10 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355，電話：718-799-0955，背後有停車場。

東坡肉
東坡肉
螃蟹炒年糕
螃蟹炒年糕

北京 法拉盛 疫情

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