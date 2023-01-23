Citi誠邀華裔藝術家設計兔年添「金」彩新春客戶贈品

贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

隨機躍動，兔年亨通。Citi很榮幸能與亚裔社區一起慶祝新春，不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2023年新春促銷活動而精心設計的贈品，助您新年拔得頭籌。

今年，Citi為您呈獻新銳華裔藝術家陳維平（Tiffany Chen）所創作的「2023兔來金運到」24K純金雕塑擺飾，希望在兔年新春為所有Citi客戶帶來喜氣與好運。

陳維平是居住在華盛頓州西雅圖市的插畫家和設計師，她有一隻荷蘭垂耳兔寵物。她的父親正巧也生於兔年，作為她的人生導師，教會她很多事情。

農曆新年對陳維平深俱特殊意義，它不僅是一個重要節慶，更是一個探索自我文化傳統並俱意義的時機。她的家庭傳統，以及與兔生肖的關係都是她創作的靈感來源。

和陳維平一樣，生活在美國的亚裔經歷時代變遷，慶祝農曆新年的傳統習俗可能已經改變或簡化，但是對美好生活的嚮往，以及對文化的傳承始終不變。

除舊迎新是最為華人熟悉的習俗，從頭到腳都要換新，包括剪頭髮、穿新衣換新鞋。現在雖然沒有那麼講究，但人們還是會打掃家裡，穿上喜慶的紅衣服迎接新年。

從前過年人們會回到老家，和全家老小過新年。現在身在海外，沒辦法經常回家，但是能和這裡相識的新朋友成立大家庭，無分背景，一起慶祝節日分享喜悅。

以往過年人們會燃放鞭炮和煙花，增添過年氣息。現在已經很少看見鞭炮，但是大家依然會播放喜慶的音樂，並觀看春晚，營造熱鬧氣氛。

以往過年人們會在家做出一桌豐盛的好菜，和家人團聚享用。現在和家人或許天各一方，但是也能通過視訊見面聊天，跟家人拜年，購買過年特色美食品嚐年味。

以往新年孩子們會收到很多紅包，作為長輩給予晚輩的祝福與期許。即使現在有些家庭與家人遠隔千里，仍然可以經由電子紅包傳遞新春祝福；讓我們擁抱新科技，教導孩子們熟悉派發紅包的過年傳統的意義，並幫助他們了解自己的文化根源。

過年的文化寓意世代相傳，正如Citi陪伴亞裔社區，多年始終如一。

20多年前，Citi首度推出新春促銷活動，專為新春獨家設計的贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：除了陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾之外，還包括18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜 + 18K金鏈、24K純金「月兔」金墜以及 Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合，極具紀念和收藏意義。

在嶄新的兔年，Citi全心致力為客戶提供精明靈活的理財方案，並攜手建立適合他們財務狀況的未來，期待與您分享充滿活力、繁榮和富足的新年願景。

此優惠活動於2023年3月31日截止。立即行動，不要錯過難得機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

您可以經由參加2023新春促銷活動，並完成各級別所要求的銀行業務以獲取贈品。您可以在2023年9月30日，到您的分行領取贈品。

如果您年滿18歲，且是Citibank®的新客戶或現有客戶，並在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ、FL或IL所在Citibank分行開戶，並加入本活動，成為客戶（符合資格的客戶），便可申請參與此優惠。

美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-9表格（要求納稅人識別號碼和證明）；非美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-8BEN表格（美國預扣稅受益所有人的外國身份證明和報告）。此外，該賬戶並不得受制於備用預扣稅。

以下是獲有資格所需的程序：

第一：註冊加入此項優惠

在2022年12月1日至2023年3月31日期間（促銷期間），到分行向銀行職員處辦理註冊加入。在註冊時，您必須註明選定上方表格所提供的特定級別贈品之一。加入本促銷活動並不代表已經符合贈禮資格。

第二：開設一個合格存款賬戶

如果您在註冊時沒有擁有符合條件的存款賬戶，請開設一個合格存款賬戶。

第三 ：存款

在2022年12月1日至2023年3月31日期間，按上方表格所示級別内最低的「合格存款」，將新存金額(New-to-Citibank Funds)存入一個合格存款賬戶。雖然允許向合格存款賬戶進行多次存款，但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

● 新存金額(New-to-Citibank Funds)是指來自Citibank, N.A.以外賬戶存入的資金，並使用：1.增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)；2. 支票 ；3. 匯款存入。

o 現金存款、Citibank全球轉賬(Citibank Global Transfers)、Citi®借記卡，Citibank賬戶之間的轉賬，不符合新存金額(New-to-Citibank Funds)的資格。

o 增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit)是通過自動清算所(ACH)網絡向您的支票、儲蓄 或MMA賬戶轉入薪資、養老金、社會保障、政府福利和其他款項的電子存款。增強型直接存款還包括所有通過Zelle和其他P2P支付，經由ACH使用Venmo或PayPal等提供商進行的存款。

● 您的合格存款金額必須是「存款(On Deposit)」資金。 您可以登錄Citi.com或Citi移動手機應用程序(Citi Mobile® App)後，查看您的「存款(On Deposit)」資金。 您也可以洽詢銀行職員，以了解您的「存款(On Deposit)」資金。

● 「合格存款賬戶」包括以下賬戶：

o 消費者賬戶，合格存款賬戶包括在任何Citibank套裝中的新開戶或現有的支票賬戶、貨幣市場賬戶或儲蓄賬戶。定存賬戶(Certificates of Deposit, CDs)符合合格存款賬戶的資格，但僅限於在Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)、Citi優先套裝(Citi Priority® Package)或貴賓套裝(Citigold® Package)中新開戶的定存賬戶。託管賬戶、財產賬戶、企業賬戶和/或信托賬戶均不符合此促銷活動資格，不論其是否符合存款賬戶的資格。但信托賬戶中的安養信托(Living Trust)和保管賬戶(Custodial Accounts)均符合資格。Citibank退休賬戶(IRA、SEP、CESA、貨幣購置養老金計劃和利潤分享計劃 )並不符合本活動資格。賬戶均需經過審核。

o 零售企業銀行賬戶，合格存款賬戶包括企業支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶(IMMA)。

第四：維持存款金額

當符合某一級別的合格存款金額「存入」合格存款賬戶後，該筆存款需從存入合格存款的當天開始計算，必須保留至少連續60天。

合格存款金額在本促銷活動期間，不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動於2023年3月31日結束，且不可轉讓及不能和其他消費者支票、貨幣市場、儲蓄賬戶的優惠或零售企業銀行支票、儲蓄或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消。所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束，並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核。參與及加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率 (APYs)為浮動利率，並有可能在開戶後變動，恕不另行通知。詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均受消費者賬戶客戶手冊和市場附錄的約束。零售企業銀行業務客戶受CitiBusiness®客戶手冊的約束。

年利率為浮動利率，並有可能在開戶前或開戶後變動，恕不另行通知。

以2022年12月1日為準，在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ等州，以及FL或IL的部分市場， 貴賓套裝(Citigold Package) 的Citigold私人客戶關係 (Citigold Private Client Relationship)的Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts)的年利率為1.01%。以2022年12月1日為準，在NY、CT、MD、VA、DC、CA

NV、NJ等州，以及FL或IL的部分市場，在Citigold貴賓賬戶套裝(Citigold Account Package)除Citigold私人客戶 (Citigold Private Client)外的Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts)的年利率為0.12%。以2022年12月1日為準，在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ等州，以及FL或IL的部分市場，Citi優先賬戶套裝(Citi Priority Account Package)的Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts)的年利率為0.10%。以2022年12月1日為準，在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ等州，以及FL或IL的部分市場，在Citibank賬戶套裝(Citibank Account Package)、基本銀行套裝(the Basic Banking Package)及存取賬戶套裝(Access Account Package)的Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts)的年利率為0.05%。

Citibank的定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2022年11月1日，所有市場的一年期銀行定存年利率為4.15%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶，直至到期。

以2022年12月1日為準，CitiBusiness支票利息賬戶的年利率為0.75%。依據存款額，CitiBusiness儲蓄賬戶的年利率從0.10%到0.75%不等。依據存款額，CitiBusiness保險理財賬戶(IMMA) 的年利率從0.10%到0.75%不等。

依適用法律的規定，贈品與十二月額外贈品（如果適用），將在獲得年度，以首位簽名者的名義，以利息向國家稅務局(IRS)申報。美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1099-INT表格向國家稅務局(IRS)申報。非美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1042-S表格向國家稅務局(IRS)申報。稅費和稅務顧問的咨詢由客戶自行負責。為取得贈品資格，美國籍人士必須能提供或具備有效的W-9表格存檔，非美國籍人士必須能提供或具備有效的W-8BEN或W-8BEN-E表格存檔，且賬戶不得受制於備用預扣稅。

如欲免除存取賬戶套裝(Access Account Package)每月$10的服務費用，只需進行一次符合資格的直接存款，或在每個賬單週期進行一次符合資格的費用繳納，或在相連的符合資格賬戶中，合併保持平均每月$1,500+的存款。如欲免除基本銀行業務套裝 (Basic Banking Package)每月$12的服務費用，只需在每個賬單週期進行一次符合資格的直接存款，及在每個賬單週期進行一次符合資格的費用繳納，或在相連的符合資格賬戶中，合併保持平均每月$1,500或以上的存款金額。如果Citibank賬戶套裝的每月平均存款額未能保持$10,000或以上的存款金額，將會有每月$25的服務費及對支票賬戶收取$2.50的非Citibank自動取款機的費用。如果Citi優先賬戶套裝(Citi Priority Account Package)的每月平均存款額，未能保持$30,000或以上的存款金額，將會有每月$30的服務費用。貴賓賬戶套裝(Citigold Account Package)中的支票賬戶沒有每月服務費用。如果您符合資格的相連賬戶存款、退休和投資理財賬戶未能保持每月平均$200,000的存款，您的貴賓賬戶套裝將更改為Citi優先套裝(Citi Priority Account Package)，同時在更改後將受限於該套裝的條款和條件。Citi私人客戶關係(Citi Private Client relationship)的待遇為貴賓賬戶套裝的一部份。費用可能減低收益。更多賬戶相關的費用詳情，請上網：citi.com/compareaccounts。

零售企業銀行業務中，所有存款餘額等級的CitiBusiness支票賬戶將收取每月$22的服務費。如果合併平均收款餘額未能保持$5,000或以上，將會對CitiBusiness Streamlined支票賬戶徵收每月$15的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$10,000或以上，將會對CitiBusiness Flexible支票賬戶徵收每月$30的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$10,000或以上，將會對CitiBusiness支票利息(CitiBusiness Interest Checking)賬戶徵收每月$30的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$1,000或以上，將會對CitiBusiness受保貨幣市場(CitiBusiness Insured Money Market)賬戶徵收每月$10的維持費。如果合併平均收款餘額未能保持$500或以上，將會對CitiBusiness儲蓄賬戶徵收每月$10的維持費。

每位存款人的不同類別的賬戶均享有高達$250,000的FDIC存款保險。