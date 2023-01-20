康州金神大賭場正月十五慶新春

金神亞洲風味美食餐廳永豐園也推出農曆新年特別菜餚。

為迎接金兔年，康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino) 將於農曆正月十五(2月5日，星期日）舉辦一系列精彩的慶祝新年活動，歡迎各界華人 前來娛樂，一起歡欣喜慶迎新春！

舉辦農曆新年慶祝活動是康州金神大賭場的傳統，也是每年美東新年慶祝活動的重頭戲。今年除了舞獅、采青、放鞭炮等，還將迎回財神爺大派紅包以及亞洲著名歌星林俊傑的世界巡迴演唱會。此外，金神亞洲風味美食餐廳永豐園也推出農曆新年特別菜餚，包括盤滿缽滿、金雞報喜、年年有餘、金龍賀新歲、花開富貴、富貴年年等年菜，給大家在新的一年帶來好運。

2月5日上午11時開始，財神爺將在金神名店街大派紅包，並和民眾合影留念帶來新年的好運，2022年美國紐約華裔小姐前三甲屆時也將隆重出席。正午12點，醒獅儀式將正式開始，金神將在社交網站Facebook上進行舞獅活動的直播，大家可加入觀看。采青儀式結束將在室外燃放新年的砲竹驅惡辟邪，也迎來新的一年的好運到。

下午四時開始將在金神體育館奏響新年演唱會的旋律，「行走的CD」林俊傑開啟世界巡迴演唱會，巡演主題為「JJ20世界巡迴演唱會」，“JJ”代表了林俊傑，“20”則代表了林俊傑出道20週年。此次巡演既為了慶祝自己出道20週年，也為了感謝歌迷朋友20年的陪伴。 20年來，林俊傑成名金曲多不勝數：《不為誰而做的歌》、《那些你很冒險的夢》、《偉大的渺小》、《可惜沒如果》、《修煉愛情》等等...萬眾期待的明星及舞台將為觀眾帶來一次無比難忘的視聽享受，更為此次金神新春慶祝系列活動畫上圓滿的句點。

兔年伊始，康州金神也準備了其他推廣活動和優惠，詳情請關注官方網站及社交媒體。今年稍後金神也會籌備一系列娛樂節目，敬請期待。

金神大賭場屬於金神娛樂集團，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館。金神大賭場前往紐約、波士頓、Hartford和Providence十分便利，距離 Mystic Country 的博物館 、古董店和海濱僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請登錄mohegansun.com/888。