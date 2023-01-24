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田芳痛症理療康復中心醫德仁心 專業疼痛管理患者有口皆碑

紐約訊
田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。
田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。

位於法拉盛的田芳痛症理療康復中心開業十數年，本著醫者仁心的宗旨，致力於為痛症患者提供最有效、可靠、安全及專業的痛症管理服務。中心有著最新的治療硬件設施及技術，還有強大的理療團隊，為廣大患者解除身體上的各種疼痛，幫助患者提高生活品質。中心的服務包括：物理治療、推拿手法、針灸治療、運動訓練、心理治療等，有疼痛煩惱的僑胞可前往免費諮詢。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學院6年制醫學系，在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院主治醫師，現任紐約皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師。田芳醫師擁有美國理療康復專科特考文憑，是美國物理治療與康復學院院士。

田芳痛症理療康復中心是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和治療師，醫師團隊陣容強大。疫情期間，田芳醫師特別聘請了最專業的消毒公司為診所進行全面消毒，以確保僑胞在診所診療時可以安全無虞。田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因，尤其是疼痛，病因複雜、頗為棘手。田醫師認為準確診斷至關重要，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患制訂一套治療方案，而後進行治療。

田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用的藥物，夜晚起床時要注意慢一些，同時房間牆邊安裝好夜燈照明。2. 眼睛和聽力有障礙的患者注意家中地上不要擺放地毯，以及不要在過道堆放傢俱，以防摔跤。3. 進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4. 老年人要注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑的鞋子。6. 如有行走困難的長者，請使用拐杖或步行器進行輔助。

該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手、足等部位的疼痛問題，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果。對癌症相關的疼痛，該中心有獨特的治療方法，效果十分顯著。該中心提供的治療還包括：各種運動損傷、關節/軟組織慢性炎症、脊柱復健、手腳麻痹/四肢無力/行動困難/偏癱等各種疾病的後期康復處置、痛點注射、關節與穴位注射、運動拉筋、牽引、電療、超聲波治療、遠紅外熱療、臘療、針灸、推拿等。

田芳痛症理療康復中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室，電話：347-438-1534、347-506-0646；醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約。該中心接受各類醫療保險，無保險者提供優惠。

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