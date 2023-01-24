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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

動如脫兔迎春節 踢走香煙過好年

紐約訊

進入到2023年，我們逐漸感覺到了兔年的氣氛。人們自然地聚在一起品嘗美食，喝酒抽煙歡慶春節，這已經是見怪不怪的事了。但是，人們可曾想過，享受一個愉快的慶祝活動難道真的離不開香煙嗎？

加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說：「香煙煙霧中含有7,000多種化學物質，其中約有70種致癌物。二手煙和吸煙一樣有害，還會傷害到寵物，所以最好的慶祝方式是遠離香煙。」

吸煙者覺得戒煙不容易，那是因為長期吸煙養成了對尼古丁的身心依賴。當吸煙者試圖戒煙時，生理上的依賴會令人產生戒斷反應。好消息是，尼古丁替代療法(NRT)可以緩解一些生理上的戒斷症狀；尼古丁貼片、口香糖或口含片可以幫助戒菸者緩解身體方面的戒斷症狀，如此一來戒菸者就可專注於擺脫對煙的心理（情感）依賴並改變其行為習慣。

儘管可以使用NRT幫助人們處理生理上的依賴，但它不是幫助人們戒菸的唯一工具，吸煙者還需要其他方法來應對其對尼古丁的心理依賴（感覺上和行為上）。吸煙習慣、與周邊吸煙者接觸、壓力等，都是導致人們重新吸煙的常見誘因；來自朋友、家人的支持，以及參與小組討論會和戒菸計劃，則是克服尼古丁依賴的有效方法。

為獲得最佳戒煙效果，與僅使用單獨一種方法相比，將NRT與一項有助於改變行為的戒煙計劃搭配，可以提高成功戒煙和保持戒煙的機率。

ASQ的戒煙顧問與接近20,000名尋求戒煙幫助的人進行了交流，瞭解到了吸煙者面臨的挑戰。除了戒煙課程外，吸煙者還將免費獲得為期2週的尼古丁戒煙貼片，可以與ASQ 《華語戒煙專線》聯繫獲取。電話：800-838-8917，網站：www.asq-chinese.org，或者向66819發送簡訊「戒煙」以接收中文簡訊（您可以隨時通過發送簡訊"STOP"至66819選擇退出，您的電話運營商可能會收取簡訊費用）。

ASQ也為那些想幫助他人戒煙的人提供諮詢服務和資料，朋友和家人也可以聯繫 ASQ《華語戒煙專線》，從一位友好且見多識廣的顧問那裡獲取信息和建議。ASQ祝願大家兔年一切順利、精力充沛、身體健康！

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助，自2012年開始已經為接近20,000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至午夜12點）。

加州大學 越南 醫學

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