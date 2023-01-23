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新同樂海鮮酒家重新裝修擴充營業 推出新年特惠套餐

紐約訊
新同樂海鮮酒家重新裝修擴充，已於本月十五日正式隆重營業。
新同樂海鮮酒家重新裝修擴充，已於本月十五日正式隆重營業。

位於皇后小頸區的新同樂海鮮酒家，經重新內部裝修完工，已於本月十五日正式隆重營業。

新同樂海鮮酒家以經營正宗廣東粵菜爲主，供應早午茶市、晚飯小菜，同時承接各種大小型喜慶筵會。酒家以廣東粵式美食馳名紐約，主理人對食品要求非常嚴謹，對出產美食力求精益求精，盡量滿足顧客的要求。

該酒家被紐約愛飲食一族稱為私家飯堂，在飲食界內評價極高，擁有極高的飲食地位。除食品出色外，該酒家內部裝修金碧輝煌、別具一格，富麗堂皇的貴賓廳非常適合社團筵會之用；全餐堂佔地6000平方呎，特設4間獨立貴賓房，房間內部裝潢美輪美奐，房內還備有高級卡拉ok音響，提供6萬多首中、英、粵經典名曲，供食客在享用美酒佳餚之餘高歌歡聚。全新海鮮魚池提供生猛活海鮮即叫即蒸服務，有潮州凍蟹、皇帝蟹、黒斑二吃、清蒸東星斑、龍利炒球，當然也少不了全城風扉的炒雙龍，各款時令活海鮮一應俱全。

新同楽海鮮酒家主理人大明哥經營飲食業超過35年，餐飲經驗極為豐富，深受食客及民眾喜愛。酒家重開當日嘉賓滿堂，埸面非常熱鬧。該酒家於新春期間特別推出特價新年套餐二款：

1. 價值$438的套餐，每席餐單包括海蜇雜錦拼盤、錦繡夏果蝦仁、碧綠爆炒雙片、海皇一品瑤柱羮、竹笙扒鮮什箘、東江祕製盬雞、薑葱焗雙龍蝦、玉露麒麟班塊、金銀炒飯、乾燒伊麵、精美甜品、時令水果。

2. 價值$538的套餐，每席餐單包括七彩錦繡拼盤、金磚玉帶花枝、核桃沙汁蝦球、蟹肉桂花魚肚羹、福祿海參玉鮑片、鴻運脆皮炸雞、廣東特色龍蝦、清蒸游水海鮮、富貴炒飯、北姑伊麵、精美甜品、時令水果。

餐堂可筵開數十席，歡迎客戶預訂家庭、社團及商業派對，於新春期間全面特價優惠，可致電查詢。新春期間恭祝客戶萬事如意、閤家歡聚！新同樂海鲜酒家地址：251-15 Northern Blvd, Queen, NY 11362，電話：718-281-1500。

新同樂海鮮酒家推出新年特惠套餐。
新同樂海鮮酒家推出新年特惠套餐。

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