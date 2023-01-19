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大乘寺新春迎財神1/21除夕夜舉行祈福法會 歡迎來上頭柱香

紐約訊
癸卯年新春將於本月二十二日蒞臨，紐約大乘寺下院將於農曆大年三十（1/21）深夜至農曆年初一（1/22）凌晨舉行連串新春迎財神法會，歡迎各界善信蒞臨迎接財神，同沾法喜。
癸卯年新春將於本月二十二日蒞臨，紐約大乘寺下院將於農曆大年三十（1/21）深夜至農曆年初一（1/22）凌晨舉行連串新春迎財神法會，歡迎各界善信蒞臨迎接財神，同沾法喜。

金銀財寶滿門庭，加官進爵事業興，癸卯年新春將於本月二十二日蒞臨，紐約大乘寺下院將於農曆大年三十（1/21）深夜至農曆年初一（1/22）凌晨舉行連串新春迎財神法會，歡迎各界善信蒞臨迎接財神，同沾法喜。

每屆新春，依照中國傳統，民間有迎財神、拜財神的習俗，寄託了人們對幸福美滿生活的嚮往，位於曼哈頓大橋橋頭的大乘寺下院舉行之迎財神接福法會是為了圓滿十方善信新春祈福納財之心願，也是與廣大信眾結緣。

大乘寺下院之新春迎財神活動於21日（星期六）大年三十晚上九時【開廟門】開始，寺內之大鴻寶殿裝潢得煥然一新，接受善信入內參拜。晚上十時舉行新春祈福法會，由多位得道高僧主持，由眾法師齊聲誦念經文，迎財富祈福，多位善信聚首一處，歡喜信眾同沐佛恩，法會以諸吉祥神咒、供奉財神、祈求國家國泰民安，全球僑胞身心康泰，大眾慶聚善財。

踏進淩晨12時是癸卯年大年初一開始，寺內舉行接財神活動，大鴻寶殿內接受信眾前來供奉上【頭柱香】，並迎接財神返家，活動至凌晨二時方圓滿結束。

大乘寺負責人稱：自一月二十二日至二月五日（正月初一至十五），在大乘寺下院每日均有新年撞鐘祈福儀式，悠揚的鐘聲響徹華埠，為僑胞坊眾帶來祥和，至一月二十四日（正月初三）則舉行普佛新春祈福法會，由多位高憎主持，大乘寺下院位於紐約華埠堅尼路（Canal Street）133號(曼哈頓橋頭)，查詢電話：212-925-8787

此外，位於紐約上州之大乘寺上院在新春期間亦舉行連串新春祈福法會，歡迎各界善信報名參加。在大年二十九日（1/21,星期六）晚上十一時舉行接財神法會，並有新年撞鐘祈福儀式；而正月初一（1/22 ,星期日）則為歡慶彌勒誕。

正月十二至十四（2/2 – 2/4 星期四至星期六）則舉行千佛法會；農曆正月十五（2/5,星期日）下午則舉行齊天法會，為四方信眾祈福；在法會期間設有 YouTube現場直播。大乘寺上院位於：700 Ira Vail Rd., Leeds, NY 12451，查詢電話：518-622-3619。

華埠 曼哈頓 紐約上州

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