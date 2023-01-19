拜登—賀錦麗政府發佈促進在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區公平、正義和機會的國家戰略

高級政府官員、社區領袖與當選官員共同慶祝新發佈的 30 多項聯邦政府機構行動計劃，全力促進在美亞裔 (AA)、夏威夷原住民 和太平洋島民 (NHPI) 的安全和公平。

華盛頓特區 – 白宮在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民倡議委員會 (WHIAANHPI) 今日與聯邦政府官員和社區領袖召開會議，慶祝拜登—賀錦麗政府發佈美國首個促進在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區的公平、正義和機會的國家戰略。

這次大會以線上會議的方式進行。拜登—賀錦麗政府高級官員概述了 32 項聯邦機構計劃的細節，這些計劃均建立於政府之前促進 AA 和 NHPI 安全與公平的行動基礎上。社區領袖還討論了聯邦政府為解決 AA 和 NHPI 社區的重要優先事項可能採取的行動，包括數據分類、語言存取和打擊反亞裔仇恨。

美國衛生與公眾服務部 (HHS) 部長哈維爾 · 貝塞拉 (Xavier Becerra) 表示：「拜登總統和賀錦麗副總統從就職的第一天就明確承諾，將全力解決服務不足之社區的需求，包括在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區。」「今天頒佈的這項國家戰略，向公眾展示了拜登—賀錦麗政府如何通過完整的政府計劃，促進在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區的平等，應對他們面臨的挑戰。 」

美國貿易代表凱薩琳 · 泰 (Katherine Tai) 大使說：「這項戰略中共有 32 項機構行動計劃，是敬業的政府公務員與社區宣導者合作一年多的工作成果。它詳細闡述了促進在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民正義與機會的承諾。這些高瞻遠矚的大膽舉措，高度契合了拜登—賀錦麗政府更廣泛的公平議程。這項國家戰略還以我們的共同進步為基礎，確保家庭、鄰里和社區的安全和繁榮。」

本次會議的主持人為 WHIAANHPI 執行主任克莉絲托･卡艾伊 (Krystal Ka'ai)；小組討論的主持人為總統副助理兼 AA 和 NHPI 高級聯絡官埃裡卡 · 莫里蘇古 (Erika Moritsugu)，AA 和 NHPI 總統諮詢委員會首席專員索納爾 · 沙阿 (Sonal Shah)。

拜登—賀錦麗政府從 2021 年 1 月起開始採取措施，通過促進公平政策、拓展聯邦服務和計劃的切入點、集中於 AA 和 NHPI 社區的經驗和彈性，來滿足這些社區的需求。為了支援這些工作，WHIAANHPI 與聯邦機構合作，為全國 AA 和 NHPI 社區提供幫助，改進機構間的政策制定、項目開發和外展工作。2022 年夏天，32 個聯邦機構（包括總統內閣所有 15 個行政部門）提交了機構計劃，其中概述了為促進 AA 和 NHPI 社區公平、正義和機會而採取的行動。這些計劃高度契合拜登—賀錦麗政府更廣泛的公平議程，是聯邦政府具有重大歷史意義的創舉。

本次線上會議的參與者包括：

• 美國衛生與公眾服務部部長、WHIAANHPI 共同主席賽維爾 · 貝塞拉 (Xavier Becerra)

• 美國貿易代表、WHIAANHPI 共同主席凱薩琳·泰 (Katherine Tai) 大使

• 美國運輸部部長皮特 · 布蒂吉格 (Pete Buttigieg)

• 美國教育部部長米格爾 · 卡多納 (Miguel Cardona)

• 美國小企業管理局局長伊莎貝爾 · 凱西利亞斯 · 古茲曼 (Isabella Casillas Guzman)

• 美國國土安全部副部長約翰 · 田 (John Tien)

• 美國勞工部副部長蘇維思 (Julie Su)

• 管理與預算辦公室副主任娜妮 · 卡萊蒂 (Nani Coloretti)

• 美國司法部副部長凡妮塔 · 古普塔 (Vanita Gupta)

• 總統副助理兼在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民高級聯絡員埃麗卡 · L 莫里蘇古 (Erika L. Moritsugu)

• 總統的種族正義與公平事務副助理希拉格 · 貝恩斯 (Chiraag Bains)

• 白宮內閣副秘書長 Daniel Koh

• 白宮在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民倡議委員會和總統的在美亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民諮詢委員會執行主任克莉絲托・卡艾伊 (Krystal Ka'ai)

• 美國國會亞太裔黨團主席趙美心 (Rep. Judy Chu)

• 在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民總統諮詢委員會首席專員 Sonal Shah

• 在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民總統諮詢委員會成員金大賢 (Daniel Dae Kim)

• 亞太裔美國人全國委員會主任葛列格 · 奧頓 (Gregg Orton)

• 「停止亞太裔仇恨」(Stop AAPI Hate) 聯合創始人、亞太裔公平聯盟執行主任庫爾卡尼 (Manjusha Kulkarni)

• 亞裔美國人推進正義協會 (AAJC) 政策和計劃副主席 Jiny Kim

• 太平洋島民社區賦權協會執行主任 Estella Owoimaha-Church

• 國家亞太島民美國商會主席兼行政總監 Chiling Tong

• 東南亞資源行動中心國家副主任 Kham Moua

拜登總統透過第 14031 號行政命令設立的白宮在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民倡議 (WHIAANHPI) 委員會，負責開展一項完全由政府部門進行的議程，促進 AA 和 NHPI 社區的公平、正義和機會。