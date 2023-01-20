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現代汽車榮獲消費者指南®2023最佳購買大獎

紐約訊
消費者指南®2023最佳購買大獎標誌。
消費者指南®2023最佳購買大獎標誌。

現代汽車屢獲殊榮的2023 Venue、Santa Fe以及IONIQ 5電動休旅車，被消費者指南®評選為2023年最佳購買獎的獲獎車款。這三款車在超小型、緊湊型以及中型跨界休旅車類別中脫穎而出，且都具備了傑出的功能、性能、燃油經濟性、可靠度以及轉售價值。消費者指南2023年最佳購買獎的完整獲獎名單可在：http://consumerguide.com查看。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示：「我們很高興現代車款能再一次獲得消費者指南的殊榮，彰顯出消費者在現實世界中的駕駛偏好。無論是在當地或是前往遠方旅行，現代汽車的產品皆能提供滿足消費者需求的各種功能以及先進科技。」

消費者指南最佳購買汽車大獎代表了在每一個類別中具備最佳功能與價值的車款。消費者指南2023年授予最佳購買大獎給18個類別中的41款車，為消費者提供了簡單明瞭的選擇。

消費者指南發行人Tom Appel表示：「藉由Venue、Santa Fe以及IONIQ 5，現代汽車展示了其同時提供價值、主流卓越的品質以及尖端科技的能力，很難不對現代汽車如何重塑美國人對於個人行車的想法印象深刻。」

自1967年以來，消費者指南出版了對新舊汽車與卡車的權威與客觀的評論，Consumer Guide的宗旨在於讓消費者能更輕鬆地購車。消費者指南對將近一千五百輛新車與二手車提供專業且公正的評價，同時也提供專家購車建議和有見地的汽車社論。消費者指南位於伊利諾州的Morton Grove，由Publications International有限公司出版發行。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

汽車 2023 休旅

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