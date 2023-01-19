金&楊聯合律師樓分享 留學生被開除應如何補救

一般來說，各州將自行決定哪些類型的不當行為可以開除學生，但是一些聯邦法律規定了全國性的學校紀律，其中一項是「無槍枝學校法案」。該法案規定：任何在公立學校持槍的學生，必須被開除至少一年。在這項法律出臺後，許多州制定了「零容忍」政策，要求強制休學或對其他不當行為進行開除，比如把毒品送到學校。以下不當行為也可以讓學生在某些州被開除：擁有或給予他人任何武器（包括玩具槍）或危險物品；給其他學生一些非處方的藥物，比如咖啡因藥丸；傷害或威脅同學或老師；製造恐怖威脅；攻擊學校的電腦系統；騷擾或欺負其他學生（包括性騷擾和網路欺凌）；不斷違抗老師或其他學校官員；情節嚴重的作弊行為；與種族歧視有關的行為等。

學生在被學校開除前，學校會組織相關教授和校方管理層，與學生一起就違反校規的事實進行現場核實對證，其結果關係到學生是否會被開除，這個過程被稱為聽證會。如果遇到了緊急情況，學生切不可盲目準備申訴，否則很有可能會面臨I-20失效而最終導致學生身份被終止(Terminate Student Record)的情況，此時最佳的選項應該是找一個有經驗的律師進行諮詢。

很多留學生 第一次聽到「聽證會」這個名詞可能會感到陌生，這相當於美國校園裡處理學術緊急情況的「特殊法庭」。學術誠信聽證會的目的是監察在校學生的學術誠信，雖不是嚴格意義上有司法效應的法庭，聽證會卻借鑒了很多法庭的程式步驟，目的就是希望能給予需要被聽證會審判的學生最公平也最嚴肅的處理結果。

聽證會的調查陪審員由學生和教職工構成，他們負責行政類工作。一般來說，調查組和即將上聽證會的學生，都必須在聽證會開始7天前提供所有的相關證物和證人證詞，從而陳述自己的立場和態度。聽證會上需要針對性判斷受審學生是否有不當行為，陪審員需要考慮聽證會上所有的證據和陳述並做出判斷。為了保護學生的隱私，除了需要與證人溝通的時間安排之外，聽證會全程的內容將被保密。

由於聽證會的結果直接影響到學生的未來學業，很多學生被學校通知後都會十分緊張和擔心。朱&施聯合律師樓的資深猶太律師在應對聽證會方面擁有豐富的經驗，致力於幫助學生在聽證會中爭取自己的權益，獲得最佳的處理結果。

資深猶太律師提醒廣大留學生，聽證會是每一個學生應有的權利，學校應該給每一個學生提供機會，向針對自己的指控做出抗辯，學生有權利請律師幫助自己辯護。任何忽略聽證會而直接對學生做出開除決定的行為，都是與法律相背離的，因此如果學校在沒有經過聽證會的情況下就開除學生，學生有權要求學校重新考慮開除的決定，甚至有權要求賠償。

事實上，如果學生在被學校開除後，找到有經驗的律師幫忙解釋此學生已經認識到自己的過失並採取合適的方式彌補，該學生是有可能回到原來的學校的。

此外，學校在開除學生之後，可能會指派他們參加針對有行為問題的孩子的另類教育 計畫。根據一些州規定，如果學生參加另類教育專案，學校就不會剝奪學生的公共教育權利。學生被開除後，可以申請其他地區的私立學校、線上課程或公立學校（非居民）。通過專業教育機構的幫助，學生們可以通過審查程式並申請重新入學。

留學生如果被學校開除，隨之而來的將是學生簽證 被取消。如果學生簽證被撤銷時留學生已經在美國境內，簽證撤銷並不影響學生已經在入境時被美國邊境及海關保衛局認可的學生身份，然而一旦離開美國，簽證撤銷將立即生效，且不能再次使用被撤銷的簽證入境美國。如果簽證被撤銷後需要再次入境美國，需要重新遞交簽證申請，並證明符合獲取簽證的資格。

如果留學生被開除並且無法繼續留在原來的學校，可以考慮辦理緊急轉學。在被美國大學開除的情況下，在美國停留的過渡期(Grace Period)既不是60天也不是30天，通常只有15天。逾期停留隨時有被遣送回國的風險，更會影響今後獲得美國簽證的機會。因此，被開除的學生需要在這短短的15天內轉入其他合適的學校，獲得新的I-20並恢復其學生身份。

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