紐約花卉中心桃花批發價供應1月新增週日營業時間早6點至下午2點

春節擺放桃花，所謂「一樹桃花滿庭春」，一株靚桃花插在廳堂裏，滿樹星紅，掛上節日彩燈並披上綠綢杏帶，確實增添了不少春色。如此喜慶的桃花不但居家喜愛，各大賓館酒樓也都熱衷於用一株大桃花來裝點門庭，桃花儼然成了華人 用來過春節的「聖誕樹」。紐約花卉中心因應春節，準備了大量桃花供應，歡迎各類商家、餐廳、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。

古代有桃木避邪、桃枝向南最思親之說，桃花也成了人們思念遠方親人的一個寄託。桃花除寓意「花開富貴」外，「紅桃」又與「鴻圖」諧音，還有「大展鴻圖」的寓意，不僅是美好生活的象徵，也是長壽的象徵。對商家來說，桃花寓意花開富貴、宏圖大展；對家庭來說，桃花用以祝願吉祥如意；對青年人來說，桃花可以祈望行桃花運；而春節又恰逢桃花的花期，因而桃花便成為傳統家庭春節插花的首選。

除了供應大量桃花外，該店還提供高品質的劍蘭、銀柳等象徵吉祥的花卉，低價供應，與僑胞一起迎接新春佳節的到來。

該店負責人Johnny表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，並在此基礎上努力提高經濟效益。紐約花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia Parkway），電話：718-886-1190，營業時間：週一至週日，上午6點至下午2點。