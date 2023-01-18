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紐約佛光山2023兔年節慶賀新歲陪伴社區過好年

工商記者衛伯承／紐約訊
慶新春素食年菜「四喜烤麩、芋頭飄香、素鮑魚（杏鮑菇）、玉潤油飯和髮菜羹（湯）」。
慶新春素食年菜「四喜烤麩、芋頭飄香、素鮑魚（杏鮑菇）、玉潤油飯和髮菜羹（湯）」。

為迎接農曆新年到來，佛光山紐約道場12日（週四）舉行記者會，介紹紐約道場「仁和安康·富樂吉祥：兔年賀新年、歡喜慶新春」系列活動。這一系列活動預定本月21日除夕晚間9時開始，首先由「除夕辭歲、延生普佛、新春禮千佛暨平安燈、上燈法會」揭開序幕，和社區各界一同倒數計時，共迎新春；再陸續推出節慶活動，與普天歡度佳節，祈願錢「兔」似錦又一年。

慶祝即將到來的2023癸卯兔年，佛光山開山星雲大師以2023年新春賀辭「仁和安康‧富樂吉祥」為主題，祈願大家以仁和謙慈之心待人，仁和則四時安康，安康則富樂吉祥，帶給大眾平安與祝福，一切好事皆圓滿。今年新春期間，紐約道場結合社區力量，從內到外推出多項慶祝活動迎接嘉賓。這些慶祝活動融合佛教傳統與現代的藝術、文化，其中有1月22日新春第一天的「迎財神、善童樂園、中華民俗手藝、文化表演」；1月25日、1月28日、2月4日的「社區圖書館新春節慶活動」；1月28日及29日「供佛齋天」；2月5日的「上燈法會、文化表演」；紐約道場還會分發祈福紅包等節慶物品，與大家結緣。

2023癸卯兔年，紐約道場內部分別規劃五個樓層進行各項節慶活動，一樓為新春主題「吉兔迎春」展區、二樓為祈福禮佛區；星雲大師的「人生卜事」法語，讓人細細品味思索法語真義並開啟心中明燈，引領自己走向光明的目標。「新春許願樹」有菩提：將心願填上，張貼於菩提樹上，祈願新的一年菩提善根增長；梅花寓意「梅開五福」，象征著吉祥和幸福；富貴竹寓意竹報平安、節節高昇。

三樓文化廣場區由盧步慶老師設計，他帶領義工們一磚一瓦地共同建立起了這個景點，將傳統與現代藝術進行了融合。盧步慶表示想以「蘇州庭院」及「舊式建築」提醒下一代，舊式優雅的建築以及傳統的文化需要我們去瞭解和珍惜。有句名言說道：「清風明月本無價，近水遠山皆有情」，字字句句都讓人有「鄉情」的感覺。

四樓善童樂園親子區由北京藝術家魏海、黃玉琳伉儷，引領道場幼女童軍，一同DIY完成「善童樂園親子區」；各式造型應有盡有，兔子串連東、西方寓言故事和卡通，生機盎然。

2月5日，地下室美食廣場區備有精美素食讓來賓大飽口福，而三樓文化表演觀賞藝文節目中，大眾在慶新春的同時，現場還有提供素食年菜「四喜烤麩、芋頭飄香、素鮑魚（杏鮑菇）、玉潤油飯和髮菜羹（湯）」。

佛光山紐約道場住持覺麟法師在記者會上表示，對於華人家庭和社區來說，農曆新年是一年裡最重要的節日，除了親朋好友團聚外，也蘊含著民眾們對新一年的美好期許。他希望藉由媒體的力量，在這歡欣鼓舞的時刻，讓佛光福澤社區、廣結善緣，秉持人間佛教「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」的四給精神，同心協力規劃及佈置各層樓的新春系列活動。

佛光山紐約道場地址：154-37 Barclay Avenue, Flushing, NY 11355，電話：718-939-8318。敬請瀏覽網頁：fgsny.org，瞭解更多慶新春系列活動的相關詳情。

佛光山紐約道場覺麟法師（左五）及佛光會紐約協會會長陳澄慧（左四）合攝介紹星雲大師...
佛光山紐約道場覺麟法師（左五）及佛光會紐約協會會長陳澄慧（左四）合攝介紹星雲大師新春墨寶。

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