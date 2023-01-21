由如意珠寶梅麗娜老師所率領的旗袍團隊，在2023世報新春嘉年華上走臺步展示。

開業超過二十年的如意珠寶，新春推出兔年24K足金行運紅手繩，特價$68-$199，另有銀兔吊墜。此外，新春期間訂閱油管LINA MEI頻道，可得精美贈品。

熱心公益的如意珠寶梅麗娜老師，長年大方樂捐社區活動抽獎獎品，以答謝僑胞的厚愛。最近如意珠寶參加2023世界日報 在法拉盛 喜來登大酒店所舉辦的新春嘉年華，送出多項精美珠寶飾品供現場抽獎。2022年，如意珠寶亦曾慨捐抽獎品給世界日報所舉辦的中秋文化節活動，以及同年稍早舉行的慶祝世界周刋發行滿千期的相關活動。

如意珠寶暨姊妹公司聚寶拍賣線上線下多元平衡發展，兩家公司的負責人梅老師同時架設法拉盛網與油管Lina Mei頻道，每天分享珠寶常識，並帶來貨真價實、性價比超高的珠寶和藏品。此外，法拉盛網與油管Lina Mei頻道定期舉辦好聲音與火辣聖誕女郎大賽等文娛活動，為社區帶來正能量。