麥當勞攜手網紅視頻創作者Karen X Cheng以無限創意歡慶農曆新春

麥當勞無限創意歡慶農曆兔年新春宣傳活動。

麥當勞 攜手屢獲殊榮的高人氣數位內容創作者Karen X Cheng，以粉絲所在地的文化、科技、元宇宙 等為依據，運用高端科技推出互動式農曆新春宣傳活動，讓粉絲用嶄新的方式迎接新春，一起迎接兔年。這次合作不僅包括了Cheng充滿創意的設計、實驗性的AR濾鏡、沉浸式元宇宙體驗，甚至還有利用人工智能 製作的未來廣告。Cheng是麥當勞的忠實粉絲，她表示，通過與麥當勞的合作，能在這個歡欣鼓舞的季節將她個人和AAPI社區的傳統用突破現實的方式呈現，這令她深感振奮。粉絲們可以在今天就通過宣傳活動微網頁參與活動：www.McDLunarNewYear.com。

麥當勞文化接觸策略資深總監Elizabeth Campbell表示：「我們知道粉絲正處於文化和創新的十字路口，所以麥當勞必須在此十字路口與粉絲會和。麥當勞與Karen X Cheng的合作，不僅提供以科技為導向的兔年全新體驗，同時尊崇春節的悠久傳統，提振AAPI社區的士氣。麥當勞非常高興能以互動式宣傳開啟嶄新的一年，也歡迎世界各地的粉絲積極參與這個全球性的文化盛典。」

Karen以她知名的高人氣諧趣視頻和超過5億的點閱率，被公認為全球最具影響力的數位創作者之一。這次與麥當勞攜手，是這位以舊金山為據點的藝術家品牌的合作處女秀，肯定並表彰了她作為華裔美國人的傳統。Karen Cheng表示：「身為麥當勞的忠實粉絲，能夠得到一張創意畫布，既允許我分享個人的故事，又能用來將我對春節的表達方式展現給更廣大的群體，我感到無比榮幸。與麥當勞聯手創造，不僅發揮我身為創作者的的熱情，同時兼顧了我對於文化認同的宣傳活動，不啻美夢成真。」

由IW Group為麥當勞創作的這場宣傳活動，目的在於以創新和傳統的方式，落實春節全家團圓、福樂安康、喜上眉梢、好運連連的意義。IW Group總裁兼首席動力官Nita Song表示：「以麥當勞去年推出農曆新春宣傳活動並強調該公司突破性的元宇宙活動為基礎，我們的目的在於利用最先進的科技，提升品牌粉絲的虛擬和互動體驗。」

內容包括：

● 強化現實(Augmented reality, AR)濾鏡：品牌粉絲可通過Instagram上的濾鏡，體驗從虎年(2022)到兔年(2023)令您屏息驚嘆的3D幻象。

● 元宇宙(Metaverse)體驗：讓您想象未來農曆新春的慶祝活動會是什麼樣。這個虛擬空間結合了傳統亞洲的影響力，並包括了12生肖3D雕像等未來元素。由Spatial主持的這場體驗，讓品牌粉絲和全世界各地的賓客一同迎接兔年，還可以參加包括兔年慶祝大會（1月25日）和與藝術家Karen以虛擬化身阿凡達形象出席的見面晚會（2月2日）等特別活動。

● 人工智能電視廣告：受到Karen童年時期對春節的記憶啟發，這是領先融入NeRF（neural radiance fields，三維重建技術）的廣告之一。這種尖端科技利用人工智能創造3D情境，觀眾只要掃描螢屏上的QR碼，就可體驗通過AR濾鏡與廣告中的藝術作品互動。