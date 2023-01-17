榮昌肉食品公司新春購物送大禮

「榮昌肉食品有限公司」供應高質素的肉品和現做的餐館級的香港、上海手工點心。

法拉盛 的「榮昌肉食品有限公司」為迎接新春購物的到來，備齊各種肉類、火鍋料及山珍海味年貨，每日都有年糕煎堆新鮮出爐。即日起至2月6日，現金購物卡充值享8.5折優惠。只要在「榮昌肉食」及「上海味道」購物及用餐，即送林俊傑紐約演唱會門票抽獎券一張，是大家選購高級過年食材的一個好去處。

榮昌肉食品公司以高質素的肉品供應，以及現做的餐館級的香港 、上海手工點心為主打，在華人超市和肉店行業中獨樹一幟，目標是滿足那些追求高質食材的客戶的需求。

負責人Eva介紹，榮昌肉食品公司的牛肉是每週專門從賓州農場運來的18個月大黑安格斯牛仔肉，吃草長大、牛肉質量佳，是有機牛肉。榮昌供應T骨牛扒(T BONE STEAK)、肉眼牛扒(RIB EYE)以及其它部位的牛肉，供應的羊肉、豬肉等都是美國肉類，品質比一般坊間的肉店更佳。榮昌肉食品公司還供應各式調好味的預制肉類，購買回家後稍作蒸煮就可享用。

精製手工點心是榮昌的另一大賣點，榮昌自設手工點心工場，由專人每天手工精製各式精美點心，供應給各大餐館，同時還供應給店內顧客。精製手工點心有傳統香港點心系列、上海點心系列，這些點心用料足、新鮮、味道正宗，品質不是那些大型機製冷凍點心可比的。

為更好地服務顧客，榮昌精心設計了多款火鍋套餐，每款套餐都有8種配菜+湯底，有：黑豚肉火鍋套餐$49.99、肥牛火鍋套餐$49.99、羊肉火鍋套餐$49.99、椰皇雞火鍋套餐 $69.99、日本和牛火鍋套餐$89.99；買回家就可享用，十分方便！榮昌亦有火鍋專櫃，供客人自行選擇：各式高質火鍋肉類、魚滑、蝦滑、豬肉滑、魚丸、肉丸、調好味的新鮮預制菜、松板肉、和牛、加拿大帶子等，還有活殺水鴨和各種新鮮家禽供應。

榮昌特別設了一個「香港製造」的冷凍櫃，陳列來自香港的食品，如陳記點心、咖哩魚蛋、雲吞皮、超薄餃子皮 等，全部香港運來，帶給大家原汁原味的香港味道。榮昌特別進貨了一些高質量乾貨，以香港、新加坡貨為主，店內同時供應新鮮出爐的西點、咖啡、港式奶茶等。

榮昌設有燒臘檔，供應當天出爐的明爐火鴨、松板肉、燒排骨、澳門化皮燒腩仔、蜜汁叉燒，以及東江手撕盬焗雞、鹵水鴨、白切雞等。

榮昌肉食品公司地址：42-96A Main St., Flushing, NY 11355，近法拉盛植物園；電話：929-200-7007。