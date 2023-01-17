「紐約家電」攜手格力電器開席50多桌共度中國新年

「紐約家電」攜手格力電器共度中國新春佳節。

日前東岸華人 最大的電器零售商「紐約家電」攜手格力電器，假「新木蘭餐廳」開席50多桌，歡慶中國新年。與此同時，格力電器全美銷售總監Duane Butler為紐約家電頒發了「全美格力最佳銷售獎」，紐約家電已連續數年獲得此最佳殊榮。Duane在席間暢談了與北美商譽極佳的紐約家電通力合作，以通過其龐大的線上和線下一體服務來擴大格力電器在北美華人市場的影響力，完美達成三贏的局面。現格力電器的商品在紐約家電各門市展示廳展出，並有大量現貨，僑胞如有任何問題，現場會有專業的服務人員提供諮詢和服務。「紐約家電」現正進行中國新年特價優惠促銷活動，歡迎有家電需求的僑胞前往諮詢參觀。

據紐約家電負責人Michael鐘表示，格力空調無論是品質還是售後服務都經過了多年的實踐，消費者有目共睹，商品的質量、售後服務以及良好的信譽是格力多年來致力奮進的目標。格力電器成立於1991年，以堅持品質、恪守誠信的經營宗旨，將客戶需求作為導向，嚴抓品質源頭控制和體系建設，努力實現「零缺陷、零售後」的目標追求。公司成立初期主要依靠組裝生產家用空調，現已發展成為多元化、科技型的全球工業集團，產業覆蓋空調、生活電器、高端裝備、通信設備等領域，產品遠銷160多個國家和地區。紐約家電非常榮幸和格力合作，不僅可以輔助格力在北美市場站穩紮根，也在紐約家電優秀的合作夥伴領域畫下了「濃墨重彩」的一筆。

Michael強調，格力商用空調在空調這個領域已經非常成熟，紐約家電非常榮幸可以協助格力走進北美廣大華人僑胞的家庭中。他介紹，紐約家電在創業初期篳路藍縷，公司同仁同心同力，年年業績屢創新高。滿意的售後服務是紐約家電最注重的環節，Michael希望民眾在購買電器之後可以無後顧之憂，買得開心、用得放心。

紐約家電各門市遍佈紐約5大區：布碌崙 店地址：7305 New Utrecht Ave；法拉盛 緬街店地址：42-49 Main St.；法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；布碌崙店地址：1401 Ave. U；布碌崙店地址：2300 86th St.；布碌崙店地址：177-10 93rd Ave；布碌崙店地址：919 65th St.。諮詢熱線：1-718-886-4980。