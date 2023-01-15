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世界日報「新春嘉年華」眾人同慶 精彩紛呈

紐約訊
Halo Dance Crew年輕有活力的布碌崙街舞團體，現場炸翻舞台。陳婉菱／攝影
Halo Dance Crew年輕有活力的布碌崙街舞團體，現場炸翻舞台。陳婉菱／攝影

世界日報在春節前夕舉辦大型「新春嘉年華」活動，帶給華人社區連續兩天的精彩文藝表演、抽獎、遊戲與數十個購物及資訊攤位，還有精彩的舞台表演和各類手工藝文化，是一場後疫情時代精彩的文化慶典。活動現場每日都有近千位民眾參與，氣氛熱烈，參與者們紛紛迫不及待地表示要參加下一次。世界日報藉此機會感謝本次活動的共同贊助商【中國信託】和其餘參展機構，同時也感謝所有到場參與活動的民眾。

本次「新春嘉年華」由世界日報主辦，美國中國信託銀行共同贊助。現場由世界日報社長張宗智、紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、法拉盛市議員黃敏儀，一起剪綵開幕。現場工藝區包括：兔年剪紙、兔年燈籠、兔年中國結、臉譜彩繪、串珠珠、中國畫表演、書法、糖畫、捏氣球等；表演團隊包括：Halo Dance Crew-街舞表演、紐約少林寺功夫中心-武術表演、早知道教育-兒童走秀表演、星海藝術中心-芭蕾舞/中國舞/聲樂、如意珠寶舞蹈表演、莉成舞蹈學校-民族舞/拉丁舞/爵士舞等。現場攤位商戶有：美國太子行、樂而藝術品中心、優瑪瑪益生菌奶粉、慕思寢具、如意珠寶、海魁鮑魚、滋補城海味中藥行、廣源貿易有限公司、美國中信銀行、紐約人壽、ABI家庭護理公司、法拉盛心血管中心、紐約人壽-劉曉霞、華人療養院、感恩護理、新聯合旅遊、優越健保/愛心村、ElderPlan等。

本次「新春嘉年華」，許多商家、品牌贊助了豐富的獎品，特別鳴謝華人生活館贊助的Joydeem多功能破壁料理機、海魁牌鮑魚贊助的紅燒鮑魚禮盒、美國華源食品集團贊助的食品及飲料、如意珠寶贊助的價值$38銀兔吊墜等，推動了現場的氣氛。

下面向大家分享本次活動的精彩畫面，期待下次活動與大家再次見面！

來自早知道教育的小朋友漢服走秀表演。陳婉菱／攝影
來自早知道教育的小朋友漢服走秀表演。陳婉菱／攝影
如意珠寶媽媽隊的火辣舞蹈表演。張寒暘／攝影
如意珠寶媽媽隊的火辣舞蹈表演。張寒暘／攝影
新聯合旅遊。張寒暘／攝影
新聯合旅遊。張寒暘／攝影
現場抽中獎品。張寒暘／攝影
現場抽中獎品。張寒暘／攝影
滋補城海味中藥行。張寒暘／攝影
滋補城海味中藥行。張寒暘／攝影
世界日報社長張宗智開幕致辭
世界日報社長張宗智開幕致辭
法拉盛心血管中心。陳婉菱／攝影
法拉盛心血管中心。陳婉菱／攝影
陳慧珍指導民眾如何製作串珠珠。陳婉菱／攝影
陳慧珍指導民眾如何製作串珠珠。陳婉菱／攝影
美國華源食品集團。張寒暘／攝影
美國華源食品集團。張寒暘／攝影
法拉盛市議員-黃敏儀
法拉盛市議員-黃敏儀
星海藝術中心-中國舞。張寒暘／攝影
星海藝術中心-中國舞。張寒暘／攝影
優越健保-愛心村。衛伯承／攝影
優越健保-愛心村。衛伯承／攝影
莉成舞蹈學校的小朋友拉丁舞表演，吸睛觀眾眼球。張寒暘／攝影
莉成舞蹈學校的小朋友拉丁舞表演，吸睛觀眾眼球。張寒暘／攝影
Halo Dance Crew-街舞表演。張寒暘／攝影
Halo Dance Crew-街舞表演。張寒暘／攝影
世界日報抽獎活動。陳婉菱／攝影
世界日報抽獎活動。陳婉菱／攝影
樂兒藝術品中心。高傑文／攝影
樂兒藝術品中心。高傑文／攝影
僑務委員會的海外青年文化大使FASCA的「免年燈籠」攤位，人潮不斷。陳婉菱／攝影
僑務委員會的海外青年文化大使FASCA的「免年燈籠」攤位，人潮不斷。陳婉菱／攝影
臉譜彩繪攤位老師游琇玲，帶領大人及小孩使用不同顏色繪製臉譜。陳婉菱／攝影
臉譜彩繪攤位老師游琇玲，帶領大人及小孩使用不同顏色繪製臉譜。陳婉菱／攝影
捏氣球攤位大排長龍，是小朋友最愛的工藝攤位之一。衛伯承／攝影
捏氣球攤位大排長龍，是小朋友最愛的工藝攤位之一。衛伯承／攝影
民眾學習製作兔年中國結。張寒暘／攝影
民眾學習製作兔年中國結。張寒暘／攝影
紐約人壽。張寒暘／攝影
紐約人壽。張寒暘／攝影
海魁鮑魚。張寒暘／攝影
海魁鮑魚。張寒暘／攝影
紐約少林寺功夫中心-武術表演。張寒暘／攝影
紐約少林寺功夫中心-武術表演。張寒暘／攝影
ElderPlan。張寒暘／攝影
ElderPlan。張寒暘／攝影
新春嘉年華活動剪綵
新春嘉年華活動剪綵
美國中信銀行。張寒暘／攝影
美國中信銀行。張寒暘／攝影
優瑪瑪益生菌奶粉。張寒暘／攝影
優瑪瑪益生菌奶粉。張寒暘／攝影
傳統「糖畫」攤位，繪製各類不同的可愛造型，與大家共度新年。張寒暘／攝影
傳統「糖畫」攤位，繪製各類不同的可愛造型，與大家共度新年。張寒暘／攝影
角聲。張寒暘／攝影
角聲。張寒暘／攝影
慕思寢具。衛伯承／攝影
慕思寢具。衛伯承／攝影
紐約人壽-劉曉霞
紐約人壽-劉曉霞
感恩護理。高傑文／攝影
感恩護理。高傑文／攝影
華人療養院。張寒暘／攝影
華人療養院。張寒暘／攝影
紐約州參議員-劉醇逸
紐約州參議員-劉醇逸
如意珠寶。張寒暘／攝影
如意珠寶。張寒暘／攝影
許秀連老師的免年「剪紙」攤位，吸引大人小孩前來參與。張寒暘／攝影
許秀連老師的免年「剪紙」攤位，吸引大人小孩前來參與。張寒暘／攝影
州眾議員-金兌錫
州眾議員-金兌錫
沈家榮老師，現場教導繪製中國畫。張寒暘／攝影
沈家榮老師，現場教導繪製中國畫。張寒暘／攝影
ABI家庭護理公司。陳婉菱／攝影
ABI家庭護理公司。陳婉菱／攝影
廣源貿易有限公司。張寒暘／攝影
廣源貿易有限公司。張寒暘／攝影
美國太子行。張寒暘／攝影
美國太子行。張寒暘／攝影
林金泉現場揮毫書法，為民眾免費提供春聯。陳婉菱／攝影
林金泉現場揮毫書法，為民眾免費提供春聯。陳婉菱／攝影

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