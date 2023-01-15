世界日報「新春嘉年華」眾人同慶 精彩紛呈

Halo Dance Crew年輕有活力的布碌崙街舞團體，現場炸翻舞台。陳婉菱／攝影

世界日報 在春節前夕舉辦大型「新春嘉年華」活動，帶給華人 社區連續兩天的精彩文藝表演、抽獎、遊戲與數十個購物及資訊攤位，還有精彩的舞台表演和各類手工藝文化，是一場後疫情時代精彩的文化慶典。活動現場每日都有近千位民眾參與，氣氛熱烈，參與者們紛紛迫不及待地表示要參加下一次。世界日報藉此機會感謝本次活動的共同贊助商【中國信託】和其餘參展機構，同時也感謝所有到場參與活動的民眾。

本次「新春嘉年華」由世界日報主辦，美國中國信託銀行共同贊助。現場由世界日報社長張宗智、紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、法拉盛 市議員黃敏儀，一起剪綵開幕。現場工藝區包括：兔年剪紙、兔年燈籠、兔年中國結、臉譜彩繪、串珠珠、中國畫表演、書法、糖畫、捏氣球等；表演團隊包括：Halo Dance Crew-街舞表演、紐約少林寺功夫中心-武術表演、早知道教育-兒童走秀表演、星海藝術中心-芭蕾舞/中國舞/聲樂、如意珠寶舞蹈表演、莉成舞蹈學校-民族舞/拉丁舞/爵士舞等。現場攤位商戶有：美國太子行、樂而藝術品中心、優瑪瑪益生菌奶粉、慕思寢具、如意珠寶、海魁鮑魚、滋補城海味中藥行、廣源貿易有限公司、美國中信銀行、紐約人壽、ABI家庭護理公司、法拉盛心血管中心、紐約人壽-劉曉霞、華人療養院、感恩護理、新聯合旅遊、優越健保/愛心村、ElderPlan等。

本次「新春嘉年華」，許多商家、品牌贊助了豐富的獎品，特別鳴謝華人生活館贊助的Joydeem多功能破壁料理機、海魁牌鮑魚贊助的紅燒鮑魚禮盒、美國華源食品集團贊助的食品及飲料、如意珠寶贊助的價值$38銀兔吊墜等，推動了現場的氣氛。