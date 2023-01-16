我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心 捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕

工商記者陳麗欣／紐約訊
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心的張立澄醫師（左）擁有豐富的經驗與優秀的醫務團隊，致孕率高，幫助您成功建立一個美滿的家庭。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心的張立澄醫師（左）擁有豐富的經驗與優秀的醫務團隊，致孕率高，幫助您成功建立一個美滿的家庭。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心推出捐卵受孕優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植等特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000，歡迎有需要的僑胞聯繫洽詢。

張立澄醫生解釋說，他服務華人社區多年，看到許多華裔婦女移民美國後辛苦打工，延誤了懷孕生子的最佳年齡；當女性超過45歲後，試管嬰兒的成功機率會大幅下降，甚至小於5%。還有一些年輕婦女因長期勞累、精神緊張、環境改變而造成卵巢過早衰退，也使得她們很難懷孕。為了幫助超齡及卵巢早衰婦女實現擁有孩子的願望，諾貝爾不孕症中心推出捐卵試管嬰兒優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植等特價優惠，同時提供冰凍卵子優惠價$7000。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心捐卵受孕優惠位於曼哈頓中城36街（原以色列醫院不孕症試管嬰兒中心），服務華人社區20餘年之久，生於台灣、在美國長大並接受教育的華裔醫生張立澄經驗豐富，曾多次獲得美國國內和國際認可的多項榮譽，其嚴謹精湛的醫術帶領團隊在治療不孕症試管嬰兒領域嬴得了良好的口碑。張醫生畢業於加州大學洛杉磯分校、德克薩斯大學和哥倫比亞大學，擁有美國生殖內分泌不孕症專科特考文憑，會說流利的中文。紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心主治男女不孕、習慣性流產，提供試管嬰兒、人工受孕、卵子胚胎冷凍保存、胚胎性別選擇、代孕等服務。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心電話：212-804-6666（國、粵、英），地址：137 East, 36th Street（近Lexington Ave），郵箱：[email protected]，網址：www.noblefertilitycenter.com。

諾貝爾 華人 華裔

上一則

亞女公寓樓深夜遭攻擊 奮力逼退罪犯

延伸閱讀

紐約「莫內花園」展覽倒數 體驗大師魅力動作要快

紐約「莫內花園」展覽倒數 體驗大師魅力動作要快
春節放假 紐約議會公聽熱烈

春節放假 紐約議會公聽熱烈
紐約法拉盛農曆新年花車遊行 1月21日登場

紐約法拉盛農曆新年花車遊行 1月21日登場
紐約農曆新年法案 華社：落實亞裔地位

紐約農曆新年法案 華社：落實亞裔地位
談判大獲全勝 護士罷工結束

談判大獲全勝 護士罷工結束

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首