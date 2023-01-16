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全美華商總會暨國際教育慈善基金會 為獲獎學生頒發獎學金

工商記者林敏儀／紐約訊
基金會理事與所有到場的獲獎學生及家長代表合影。
基金會理事與所有到場的獲獎學生及家長代表合影。

日前，全美華商總會暨國際教育慈善基金會在紐約法拉盛Tangram萬麗酒店，為獲得2022年度績優獎/助學金的獲獎學生頒發獎學金。

本屆獎助學金項目共選取30名獲獎學生，分別來自紐約州、新澤西州、賓州、加州及夏威夷。其中15位獲獎者來自包括普林斯頓大學、耶魯大學、賓夕法尼亞大學、羅格斯大學、加州大學、波士頓學院、紐約市立大學、石溪大學等美東區的15所大學；另外的15名高中生獲獎者來自包括史蒂文生高中、布魯克林科技高中、布朗士科技高中、亞洲研究雙文高中、拉瓜迪亞藝術高中、新澤西高科技高中等大都會地區的11所高中。每位獲獎學生的獎金為1000美元。

耶魯大學生物學專業的本科學生Denise Peng（彭馨瑤）在頒獎典禮中代表致辭。彭馨瑤感謝了主辦機構對他們提供的鼓勵和支援，並表示對她個人而言，這筆獎金讓她可以實現參與國外研究項目的夢想，使她能夠更加專注於自己的學業和專案研究。

出席頒獎儀式的有全美華商總會暨國際教育慈善基金會的多名理事、多名慈善捐款人以及12名獲獎學生和家長代表。無法出席頒獎活動的學生，主辦機構會直接將獎狀及獎金寄給獲獎者。

全美華商總會及國際教育慈善基金會會長Elizabeth Chen女士在發言時也分享了自己艱苦的創業路，同時激動地表示，自從2017年底召集成立國際教育慈善基金會以來，她集結一批又一批的中美企業家和慈善家，多年來始終堅持舉辦績優學生獎/助學金專案，為優秀且有困難的學生提供幫助。Elizabeth Chen女士希望有更多的愛心人士和她一起將這個項目長期做下去，也希望這些接受幫助的學生不僅可以更好地提升自己，也能專注於實現自己的夢想並回饋社會，為更多的移民群體發聲。陳女士是美國誠億投資集團的董事長，其企業是集工業製造業、地產開發、文化旅遊、健康產業、金融投資、石油行銷等產業為一體的跨區域的現代化投資集團，總部位於中國廣西首府南寧，目前在廣西及美國紐約有多個項目。

全美華商總會及國際教育慈善基金會每年都會為30名美國的大學及中學生頒發獎學金，2023年度的獎學金報名專案可諮詢：516-708-9353，詳情請留意主辦機構官網：www.iecfoundation.org。

教育 耶魯大學 投資

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