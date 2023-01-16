下載世界日報新手機APP可參與抽取iPhone 14Pro等大獎

掃碼二維碼下載App，下載後進入App內，點擊首頁參與抽獎的廣告，跳轉至填表頁面並填寫信息，即可參與本次抽獎活動。

世界日報 新App 上線了！只要您下載世界日報的新手機APP並填寫抽獎表格，就有機會贏取iPhone 14 Pro、Apple Watch Series 8等驚喜大獎！【下載世界日報新App大抽獎】活動報名時間：2023年1月5日至1月31日，參與者請在2023年2月1日後持續關注世界日報新App、世界日報紙本、世界新聞網以及洛杉磯 世界日報社群平台，查詢中獎信息。

掃碼二維碼下載App，下載後進入App內，點擊首頁參與抽獎的廣告，跳轉至填表頁面並填寫信息，即可參與本次抽獎活動。

獎品訊息：

1. 頭等獎（2名）：iPhone 14 Pro手機（顏色：深空灰，256G）；

2. 二等獎（6名）：Apple Watch Series 8（顏色：午夜色）、Galaxy Watch 5（顏色：星空灰）；

3. 三等獎（12名）：HomePod Mini（顏色：深空灰）、Nest Audio（顏色：粉炭白）。

讀者凡在2023年1月5日至1月31日（2月1日0:00分抽獎報名截止）期間，下載世界日報新App（白底黑紅字Logo，官方唯一認證）並填寫表單，均可參與本次抽獎。活動期間，讀者打開世界日報App首頁，就可在首頁下方的廣告位看到抽獎活動相關廣告及信息，其餘新聞頁面也有機會看到活動廣告；點擊廣告跳轉至填表報名頁面，填寫參與抽獎所需的真實個人信息並最終完成提交，即完成抽獎活動報名。2月1日抽出所有獲獎者後，獲獎信息將於2月2日至2月7日，持續公佈在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網以及世界日報社群平台上，包括：臉書帳號：「洛杉磯世界日報 World Journal LA」，微信帳號：「洛杉矶e生活」。

領獎辦法：