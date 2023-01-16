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下載世界日報新手機APP可參與抽取iPhone 14Pro等大獎

紐約訊
掃碼二維碼下載App，下載後進入App內，點擊首頁參與抽獎的廣告，跳轉至填表頁面並填寫信息，即可參與本次抽獎活動。
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世界日報App上線了！只要您下載世界日報的新手機APP並填寫抽獎表格，就有機會贏取iPhone 14 Pro、Apple Watch Series 8等驚喜大獎！【下載世界日報新App大抽獎】活動報名時間：2023年1月5日至1月31日，參與者請在2023年2月1日後持續關注世界日報新App、世界日報紙本、世界新聞網以及洛杉磯世界日報社群平台，查詢中獎信息。

掃碼二維碼下載App，下載後進入App內，點擊首頁參與抽獎的廣告，跳轉至填表頁面並填寫信息，即可參與本次抽獎活動。

獎品訊息：

1. 頭等獎（2名）：iPhone 14 Pro手機（顏色：深空灰，256G）；

2. 二等獎（6名）：Apple Watch Series 8（顏色：午夜色）、Galaxy Watch 5（顏色：星空灰）；

3. 三等獎（12名）：HomePod Mini（顏色：深空灰）、Nest Audio（顏色：粉炭白）。

讀者凡在2023年1月5日至1月31日（2月1日0:00分抽獎報名截止）期間，下載世界日報新App（白底黑紅字Logo，官方唯一認證）並填寫表單，均可參與本次抽獎。活動期間，讀者打開世界日報App首頁，就可在首頁下方的廣告位看到抽獎活動相關廣告及信息，其餘新聞頁面也有機會看到活動廣告；點擊廣告跳轉至填表報名頁面，填寫參與抽獎所需的真實個人信息並最終完成提交，即完成抽獎活動報名。2月1日抽出所有獲獎者後，獲獎信息將於2月2日至2月7日，持續公佈在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網以及世界日報社群平台上，包括：臉書帳號：「洛杉磯世界日報 World Journal LA」，微信帳號：「洛杉矶e生活」。

領獎辦法：

本次【下載世界日報新App大抽獎】領獎開放時間為2023年2月8日至4月30日，屆時洛杉磯世界日報將把中獎者名單刊登在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網以及世界日報社群平台上（臉書帳號：洛杉磯世界日報 World Journal LA，微信帳號：洛杉矶e生活），敬請參與抽獎者持續關注。中獎讀者需本人憑有效身份證明，或委託親友攜中獎者有效身份證明，前往洛杉磯世界日報大樓（1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754）領取獎品。若獎品需郵寄加州以外地區（美國境內/境外），郵寄及保險費用需由領獎者自付，世界日報保留活動最終解釋權。更多詳情，請洽洛杉磯世界日報活動企劃中心，電話：323-268-4982（分機：600）。

下載世界日報的新手機APP並填寫抽獎表格，就有機會贏取iPhone 14 Pro...
下載世界日報的新手機APP並填寫抽獎表格，就有機會贏取iPhone 14 Pro、Apple Watch Series 8等驚喜大獎！

世界日報 App 洛杉磯

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