近期活動

● THE 18TH ANNUAL UNDER THE RADAR FESTIVAL

第十八屆默默無聞節:欣賞紐約市 標誌性劇場表演藝術節慶(線下)

1月16日(週一)至1月22日

主辦:The Public Theater

2023 /" target="_blank">https://publictheater.org/programs/under-the-radar/under-the-radar-2023/

● NYC Broadway Week

紐約市百老匯周:購買兩張門票可同享半價(線下)

1月17日(週二)至2月12日

主辦: NYC & Company with the Broadway League

Google _2023_Winter_Vibrancy_Broadway_Week_Search&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NYCSEM_Google_2023_Winter_Vibrancy_Broadway_Week_Search&gclid=Cj0KCQiA_P6dBhD1ARIsAAGI7HAePhHsvXyoUcQM06DxGkyJJVvYm85EbwcHLS87p7MyVzkb-8gObTIaAqiNEALw_wcB" target="_blank">https://www.nycgo.com/broadway-week/?cid=NYCSEM_Google_2023_Winter_Vibrancy_Broadway_Week_Search&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NYCSEM_Google_2023_Winter_Vibrancy_Broadway_Week_Search&gclid=Cj0KCQiA_P6dBhD1ARIsAAGI7HAePhHsvXyoUcQM06DxGkyJJVvYm85EbwcHLS87p7MyVzkb-8gObTIaAqiNEALw_wcB

● Disney On Ice

迪士尼冰上表演:多位知名動畫形象悉數登場(線下)

1月18日(週三)下午7點

主辦:Barclays Center

https://www.barclayscenter.com/events/detail/disney-on-ice-2023

● The Winter Show 2023

2023第69屆紐約冬日展:世界頂尖設計藝術品首展(線下)

1月20日(週五)至1月29日

主辦: Park Avenue Armory

https://www.thewintershow.org/

● NEW GODS: YANG JIAN

新上映電影《新神榜:楊戩》(線下)

1月20日(週五)下午6點50分

主辦:IFC CENTER

https://www.ifccenter.com/films/new-gods-yang-jian/

● "The Classic Donut" Cooking Demo and Tasting

經典甜甜圈的烹飪示範及品嚐(線下)

1月22日(週日)上午11點至下午1點

主辦:New York Adventure Club

https://www.nyadventureclub.com/event/the-classic-donut-cooking-demo-and-tasting-essex-market-registration-503371576937/

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★