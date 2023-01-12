資料分析專家王孟欣教授計畫赴美促進中美兩國大資料方面的商業合作
王孟欣是廣州大學金融研究院的教授，經濟學博士，博士生導師。兼任中國統計學會高等教育分分會常務理事、副秘書長；全國工業統計學教學研究會青年統計學家協會常務理事。擔任Frontiers in Public Health、SAGE Open、Economic Research、江蘇大學學報（社會科學版）、廣州大學學報等多家中外文學術期刊審稿人。
王孟欣教授是中國資料分析行業的領軍人物。他從事統計學教學與科研工作24年，帶領團隊圍繞統計學、大資料的熱點領域展開研究，截至目前主持了多項國家級、省部級的科研專案，並發表中英論文50餘篇。他曾作為訪問學者赴美國佛羅里達大學（Uiversity of Central Florida），與Morgan C. Wang教授一起在大資料分析方面進行了合作研究。在他研究訪問期間，與Morgan教授合作了多個大資料應用專案，包括以大資料開發和商業應用為重點的元分析審查項目、中國某地房地產市場交易資料建模。在這些專案當中，他承擔了資料的清洗、模型優化等工作，有效地提高了分析效率。
資料分析專家王孟欣教授談到當前世界已經進入到了大資料時代，電腦、互聯網、人工智慧等不斷發展，每時每刻都產生海量的資料，其蘊含的價值是巨大的財富源泉。美國在大資料發展與應用方面已經形成較為普遍的共識，美國政府部門、社會機構、商業企業、科研院校都在結合各自實際需求，推進大資料應用。在大資料的研究、價值開發與利用方面，美國走在了前列。早在2010年，美國就制訂了國家層面的大資料發展計畫，至今湧現出了大量在大資料開發與應用方面的國際知名公司，如谷歌、甲骨文、IBM等等，在全世界居於領先地位。王孟欣教授認為，統計學與大資料技術在美國有更加廣闊的發展與應用空間。
王孟新教授談到，中美兩國是世界上經濟體量最大的兩個國家，學術與經濟交流日益頻繁，無論是在學術研究還是在商業領域，都會有更多的合作空間。他希望在他赴美後，積極利用自己的人脈關係，推動中美兩國在統計學、大資料研究方面的交流與合作，並拓展兩國的商業合作空間，並利用對中國國情的熟悉，分享國內研究的一些經驗和成果，並搭建美方企業與中國市場溝通與合作的橋樑，促進美國企業的市場拓展與價值創造。
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