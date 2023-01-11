中醫院院長藺鵬宇計畫赴美推動中醫事業發展，展望當前醫學發展戰略

(圖片-中醫專家藺鵬宇接受採訪)

提到中醫大家應該並不陌生。中醫藥有著數千年的歷史，是中華人民長期同疾病作鬥

爭積累的豐富經驗，是中國文化重要的組成部分。傳統中醫歷史悠久，理論體系完整

，療法獨特，蘊藏豐富的實踐經驗。目前針灸治療在美國的發展較快，但其他中醫治

療領域，中醫藥學，中醫教育 在美國發展的則較為緩慢。

中醫院院長藺鵬宇在中醫方面具有數十年的豐富實踐經驗，對中醫古籍、傳統知識和

診療技術方面具有深入的研究和創新。他談到，隨著經濟和社會的發展，當前人類所

面臨的全球性健康威脅已轉變為非傳染性的慢性病（NCD），如心腦血管疾病、腫瘤

、代謝障礙性疾病和病毒感染性疾病（肝炎等）等，但在這方面的有效藥物方面，至

今進展遲緩，迫切需要發展新的思路和方法。目前全球國家的醫療保健給經濟的發展

均帶來了巨大的負擔，因此，必須對醫學 的目的作根本性的調整，把醫學發展的戰略

優先從“以治癒疾病為目的的高技術追求”轉向“預防疾病和損傷，維持和促進健康

”，真正的做到供得起、可持續的醫學。而中醫，則在治未病、重大疾病治療、疾病

康復中發揮了重要的作用。

藺鵬宇院長，從小傳承中醫技藝，包括診療思路、 藥材炮製、治療手法和技藝等，同

時在此基礎上，不斷博採眾長，不斷進行創新於改進，在多方面均取得了重要的成果

，如：通過中藥口服、 中藥貼敷等方法可以有效治療發熱 （兩天內退燒率達99%）、

肺炎（一周內治癒率95%）、濕疹 （一周內治癒率98%）等； 在腫瘤方面，對腫瘤獨

創雙向調節，一是對體內某些生化或免疫指標起到平衡作用； 二是扶正與祛邪相結合

，既有支持強壯作用， 又有抗瘤效果，能減輕放化療的毒副作用， 保護骨髓，提高食

欲，增強體力，改善患者的睡眠品質和精神狀況以及預防惡液質、 延緩終末期腫瘤患

者的衰竭等功效。 藺鵬宇院長傳承了中醫精髓，並在此基礎上進行了研究創新，尤其

對嬰幼兒疾病、不孕不育、 乳腺增生等方面具有深入的研究和豐富的臨床實踐經驗。

他是中國首位利用家傳藥方結合針灸治療嬰幼兒濕疹、 小兒抽動症、腹瀉、銀屑病等

疾病的中醫。

為了推動美國中醫藥事業的發展，藺鵬宇院長計畫赴美，與加入到美國的中醫診所，

將他數十年的臨床實踐經驗和中醫醫術和中藥配方與美國的專家分享；加入美國學會

，如美國中醫藥針灸學會、 全美中醫藥學會等，同時積極參與協會舉辦的美國中醫藥

大會、 國際中醫藥學術交流研討會等重要的國際學術會議，並進行報告交流，展示研

究成果。

此外，藺鵬宇院長會將中醫藥在治療缺血性中風 、非小細胞肺癌、糖尿病 、慢阻肺等

一系列重大疾病、常見多發病等方面取得的一些成果形成一批中醫藥特色治療方案，

並向大眾普及推廣，使更多的患者得到及時的治療，提高患者治癒率，減輕患者的病

痛。他還會將傳統中醫理論創新與現代科學技術相結合，在中醫藥抗衰老研究領域繼

續研究，在老齡化形勢日趨嚴峻的當下，積極探索抗衰老的有效方法和途徑，對於促

進有生命品質的長壽具有重要的現實意義和理論價值。