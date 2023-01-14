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紐約青少年亞洲傳統音樂樂團 招生報名最後召集

工商記者衛伯承／紐約訊

擁有60年歷史的紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York / CMENY)，鑑於傳統藝術文化深耕的工作必須由培養下一代的傳承開始，現正全力開展培養青少年樂團的工作，新成立紐約青少年亞洲傳統音樂樂團招收學員最後召集，將於1月29日開課至4月2日結業，敬請從速報名。

紐約中國民族樂團有許多海內外各種樂器的專業一把手，包括國家級的獨奏演員。該團在師資及音樂文化內涵的掌握上，有著卓越的優勢，團內更有元老級的音樂演奏家，可以將自己的一生絕學傳授給有音樂天賦和潛力的青少年。

紐約中國民族樂團即將成立的紐約青少年亞洲傳統音樂樂團將遵循宗旨：

• 傳承民族樂器演奏技藝及文化；

• 培養青少年對音樂歷史沿革的認識及對未來融合創新的支持；

• 鍛煉青少年對自己負責、對團隊盡力、對音樂盡心的人生態度；

• 豐富受亞洲傳統音樂文化啟發的青年一代的知識和藝術視野。

作為美國歷史悠久的中國古典音樂非營利組織，CMENY是北美唯一全編制大型民族樂團。該樂團六十年來每年舉行兩場以上的大型音樂會以及數場中小型音樂會、講演會、學生匯報演出等，半個多世紀以來始終堅持在海外演奏和分享中國民族音樂，各類戲曲、地方戲、民族舞曲、民歌小調等通過演奏家們的演繹，讓美國觀眾真正瞭解到中國音樂之美。即使在疫情期間，紐約中國民族樂團仍然堅持舉辦線上音樂會，讓多元的中國民族音樂繼續在海外傳承及發展，豐富人們的文化生活。

音樂是一種人類特有的藝術能力，也是一種怡情養性的最佳方法。音樂學習可以訓練青少年們對眼耳身心的啟迪和控制能力。小朋友學習樂器，很多時候會漸漸覺得無趣，自己一個人練琴有時也會覺得不勝其煩；然而，如果有一個小樂團，大家便可一起學習、排練和進步。在音樂中，小朋友也會學著如何仔細傾聽別人的聲音，彼此配合達成個人無法成就的音樂效果，進而也能感受到音樂之美。

紐約中國民族樂團籌組紐約青少年亞洲傳統音樂樂團，就是計劃以團體學習的方式來鼓勵青少年一代一步一步地學習東方特色的傳統民族音樂，並將其發揚傳承。據CMENY團長及數位帶領過青少年樂團的老師們的經驗所得，在老師們的悉心帶領下，青少年們二、三年便可初具規模。成軍的青少年樂團可組隊參加不同的社區公益演出，還可以歸類於社區服務的項目之內，對於將來申請重點高中及一流大學均有十足的加分作用。

紐約青少年亞洲傳統音樂樂團訂每一期以10次團訓為組織原則，每一次3小時；學習和排練時間目前暫定每週日的上午9時至12時，每一次團訓以各個小組樂器和樂團小合奏組成，第10次即為成果發表會。團訓地點：132 Blossom Ave, Flushing, NYC（靠近Queens Botanical Garden），2023冬季學期訂於1月29日開課至4月2日結業，每一期共10個星期，收費$380。大型樂器或是家長一時不能決定是否自己購買的樂器，CMENY可提供免費樂器租用方案，替學員和家長們解決樂器的問題。

紐約青少年亞洲傳統音樂樂團將提供的樂器學習機會包括：揚琴、琵琶、柳葉琴、中阮、大阮、箏、二胡、大提琴、笛子（梆笛、曲笛）、笙、嗩吶、打擊樂（大鼓、譚鼓、排鼓、木魚、鑼、鈸、鐃、罄、梆子）等，有興趣參加紐約青少年亞洲傳統音樂樂團的學員和家長們請盡快報名。以上樂器種類，CMENY計劃各收5至10名學員，請在學員報名資訊中包括：學生中英文姓名、學生年齡及出生日期、目前就讀的學校和年級、之前有無學習樂器的經驗、想學哪一種中國樂器、家長中英文姓名、家長的聯繫電郵、家長的聯繫電話、家長的微信帳號等；請將以上信息通過電郵傳送至：[email protected]

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