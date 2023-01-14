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KIA SPORTAGE混合動力車和KIA TELLURIDE 獲得最值得購買汽車獎

工商記者任一峰／紐約訊
KIA Telluride以其大膽且四方威猛的SUV獲得了2020年整體最值得購買汽車獎。
KIA Telluride以其大膽且四方威猛的SUV獲得了2020年整體最值得購買汽車獎。

作為Internet Brands Automotive的子公司，The Car Connection(TCC)的編輯們選出了兩款Kia汽車，作為他們的「2023 年最佳購買汽車獎」得主。 作為Kia品牌在新一年裡的首個重頭戲，2023 Kia Sportage混合動力SUV被評為2023年最值得購買的經濟型汽車，2023 Kia Telluride 被評為2023年最值得購買的家用車。這已經是廣受歡迎的Telluride連續第三年贏得TCC的讚譽，被評為最值得購買的家用汽車。而在此之前，這款大型、大膽且四方威猛的SUV，獲得了2020年整體最值得購買汽車獎。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「今年有兩款車型獲得The Car Connection編輯人員的認可，這是一項了不起的成就，突顯了我們強大且屢獲殊榮的SUV陣容。Telluride的獲勝，證明了我們在設計時尚、舒適且功能豐富的車輛方面的專業程度，而Sportage Hybrid則進一步推動了我們的價值以及我們在效率方面的努力。我們很自豪，每個人都給客戶和行業觀察家留下了深刻的印象。」

根據TCC的分析，2023年最值得購買的汽車必須是在價值、燃油效率、安全等級、內部空間、質量、設計和駕駛動態之間取得最佳平衡的日常用車。 編輯們在過去一年內試駕了100多輛價格不超過50,000美元的2023年新款汽車，最終選出了獲獎者。

Internet Brands Automotive的編輯總監Martin Padgett表示：「2023 Kia Sportage Hybrid提供了一個令人信服的價值案例，它擁有豐富的標準功能、出色的碰撞測試分數，尤其是EPA估計的FWD車型燃油經濟性高達43MPG，AWD車型的燃油經濟性為38MPG。2023 Kia Telluride仍然是三排跨界SUV的標杆，它是一款出色的家用車，載人和載貨的空間很大、安全性極佳，並且擁有行業領先的保修以及廣泛的標准功能。」

2023 Kia Sportage混合動力車為Kia的電動化努力鋪平了新道路，與此同時，煥然一新的2023 Kia Telluride上市，內外設計都得到了改進，便利技術得到升級，還有兩款新等級：時尚的X-Line和堅固耐用的X-Pro。預瞭解更多詳情，請瀏覽官網：www.KIA.com。

2023 汽車 SUV

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