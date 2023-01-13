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報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

國稅局完成失業救濟金豁免更正　已發放1200萬筆退稅

紐約訊

美國國稅局最近完成了對2020納稅年度帳戶的最終更正，這些帳戶的持有人是為2020年收到的失業救濟金繳納稅款過多的納稅人。

《2021年美國救援計劃法案》於2021年3月通過，將2020年最高達10,200美元的失業救濟金排除在應稅收入的計算之外（如果已婚聯合申報，配偶每人最多10,200美元）。該豁免適用於調整後總收入低於150,000美元的個人和已婚夫婦。

為了減輕納稅人的負擔，國稅局採取措施審閱在法律頒布之前提交的1040和1040-SR表格，以確定哪些是已將失業救濟金申報為收入且有資格獲得更正的納稅人。國稅局確定了失業救濟金和稅款的正確納稅額。

一些納稅人收到了退稅，而另一些納稅人的超額付款則用於支付其到期稅款或其它債務。在某些情況下，豁免只會導致他們調整後的總收入減少。國稅局向這些納稅人寄出信函來告知此更正，納稅人應將該信函與他們的稅務記錄一併保存。

國稅局更正了大約1400萬份稅表，這帶來了近1200萬筆退稅，總計148億美元，平均退稅金額為1232美元。

許多調整包含對以下事項的更正：

• 低收入家庭福利優惠

• 紓困金退稅額

• 附加子女稅優惠

• 美國機會稅收優惠

• 保費稅額抵免優惠

• 保費稅額抵免優惠的預付款

如果納稅人有資格獲得失業救濟金豁免，並且賬戶未被國稅局更正，則可能需要提交修改過的2020年稅表，來申請豁免以及受豁免影響的任何適用的不可退稅或可退稅的優惠抵免。

如果納稅人之前提交了一份申請豁免的稅表，則不應提交修改後的稅表。有關這方面的更多信息，包括資格要求，納稅人應閱讀IRS.gov上的2020年失業補償金豁免常見問題的解答。

如果納稅人確實需要修改2020納稅年度的1040和1040-SR表格，可以使用報稅軟件，以電子方式提交表格1040-X。納稅人可在其在線賬戶中查看他們2020年的稅務記錄，或者要求將2020年的稅務賬戶謄本郵寄給他們。

退稅 國稅局 稅表

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