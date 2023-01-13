我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

開業超過二十年的如意珠寶　新春推出兔年24K足金行運紅手繩

工商記者黃元苓／紐約訊
如意珠寶梅麗娜老師在2023世報新春嘉年華上，展示賀歲金元寶及其他豐富展品。
如意珠寶梅麗娜老師在2023世報新春嘉年華上，展示賀歲金元寶及其他豐富展品。

開業超過二十年的如意珠寶，新春推出兔年24K足金行運紅手繩，特價$68-$199，另有銀兔吊墜。此外，新春期間訂閱油管LINA MEI頻道，可得精美贈品。

熱心公益的如意珠寶梅麗娜老師，長年大方樂捐社區活動抽獎獎品，以答謝僑胞的厚愛。最近如意珠寶參加2023世界日報法拉盛喜來登大酒店所舉辦的新春嘉年華，送出多項精美珠寶飾品供現場抽獎。2022年，如意珠寶亦曾慨捐抽獎品給世界日報所舉辦的中秋文化節活動，以及同年稍早舉行的慶祝世界周刋發行滿千期的相關活動。

如意珠寶暨姊妹公司聚寶拍賣線上線下多元平衡發展，兩家公司的負責人梅老師同時架設法拉盛網與油管Lina Mei頻道，每天分享珠寶常識，並帶來貨真價實、性價比超高的珠寶和藏品。此外，法拉盛網與油管Lina Mei頻道定期舉辦好聲音與火辣聖誕女郎大賽等文娛活動，為社區帶來正能量。

聯絡如意珠寶梅老師，請撥打電話：917-881-1647，微信：linamei123，電郵：[email protected]，門市地址：135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

由如意珠寶梅麗娜老師所率領的旗袍團隊，在2023世報新春嘉年華上走臺步展示。
由如意珠寶梅麗娜老師所率領的旗袍團隊，在2023世報新春嘉年華上走臺步展示。
如意珠寶新春推出兔年24K足金行運紅手繩。
如意珠寶新春推出兔年24K足金行運紅手繩。

法拉盛 世界日報 微信

上一則

國稅局完成失業救濟金豁免更正　已發放1200萬筆退稅

延伸閱讀

紐約法拉盛布蘭德公園整建 華裔遊民迫遷

紐約法拉盛布蘭德公園整建 華裔遊民迫遷
皇后區植物園獲捐款800萬 將打造新教育中心

皇后區植物園獲捐款800萬 將打造新教育中心
「敦城海鮮酒家」買盆菜送龍蝦　歡迎預訂團年夜飯和發財春宴

「敦城海鮮酒家」買盆菜送龍蝦　歡迎預訂團年夜飯和發財春宴
法拉盛盜竊猖獗 民巡隊當場攔截

法拉盛盜竊猖獗 民巡隊當場攔截
辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事