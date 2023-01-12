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「敦城海鮮酒家」買盆菜送龍蝦　歡迎預訂團年夜飯和發財春宴

工商記者高傑文／紐約訊
「敦城」歡迎大家訂團年夜飯，買盆菜送龍蝦。
「敦城」歡迎大家訂團年夜飯，買盆菜送龍蝦。

法拉盛著名粵菜食府「敦城海鮮酒家」Asian Jewels Seafood Restaurant歡迎大家預訂團年夜飯和發財春宴，農曆新年期間再度供應「盆菜」和「撈生」，分五人份和十人份，訂盆菜送龍蝦，堂食或家中可同享美味。去年新春期間盆菜大賣，新年盆菜最晚預訂時間是年三十下午3點之前，建議大家提前預訂。

盆菜是起源於香港新界圍村原居民的傳統食物，歷經數百年的改良和創新，已成一種極具儀式感的菜式，十分適合聚餐與分享。逢年過節閤家團圓或大小宴會，盆菜都是一個不錯的選項。盆菜是一種雜燴菜式，一般包括十多款菜式，與煲出來的閩菜佛跳牆不同，盆菜以燉煮為料理手段，又因食材等的高度類似，常被稱為廣式佛跳牆。盆菜份量大，很適合家庭或知己好友約同一起享用，頗有氛圍。

今年「敦城海鮮酒家」精心設計了二款盆菜，第一款是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、魚肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等食材，五人份$238、十人份$288。第二款是「合家歡樂盆菜」，有原隻鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、 浮皮、大白菜、魚肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$288、十人份$398。

訂五人份盆菜送一隻薑蔥龍蝦，訂十人份盆菜送二隻薑蔥龍蝦。這二款盆菜份量都很足，堂食外賣均可，但需提前三個小時預訂。敦城同時推出「鴻運三文魚生撈生」，10人份$238，讓你在新的一年裡，事業風生水起！

開業18年以來，敦城一直由著名港式粵菜名廚率領的團隊為民眾服務。無論是大宴小菜或是港式飲茶美點，均出品精緻、服務親切貼心，在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。敦城的名菜數之不盡，並隨季節變換推陳出新，最近推出花膠燕窩、蟹肉魚肚、避風塘大蟹、金砂焗龍蝦、燒汁煎羊仔扒、溫哥華蟹炒糯米飯、金磚螺片、金針雲耳肥牛煲、XO醬爆皇子菇桂花蚌、薑蔥花雕走地雞、蔥撈響螺片等，任何時候都有超過一百款菜式供應。

敦城海鮮酒家營業時間：星期一至五，上午十至晚上十一時；星期六、日，上午九時至晚上十一時；早午茶市。地址：133-30 39TH AVE, FLUSHING, NY 11354，電話：1-718-359-8600/8603，有免費大型停車場。

「敦城」歡迎大家訂團年夜飯，買盆菜送龍蝦。
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