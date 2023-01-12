QuickBook-123 新年新開班

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迎新年、許心願，瑞兔年新開班！QuickBook-123會計培訓中心即將舉辦2023年第一期網上會計實務培訓班，為志願會計職業的新移民 提供會計專業培訓，幫助大家學習和掌握美國會計基礎和實務，考取全美統考通用的QuickBooks電腦會計職業證書。該會計培訓班將於1月15日美東時間周日下午5:30，在Zoom網上直播開班，大家可以先試聽後報名。

QuickBooks職業會計證書，是專為有心在美國從事會計工作卻沒有會計背景的新移民提供的最便捷的權威技能通行證。培訓班從會計基礎開始，中英雙語教學，學員通過3個半月的專業實務技能培訓，可以把職業會計證書考出來。學員還可以回該中心在18個月內反覆培訓，不斷提高實操技能。學員可以用電腦、iPad甚至手機 上課，每堂課都是講兩次（週四、周日各1次）。

QuickBook-123會計培訓班採用的電腦會計培訓軟件是最新的QuickBooks桌面版和網上版，培訓內容都是一個獨當一面的公司會計每天要做的實務會計工作，如賬戶設置、資金進出、銀行對賬、銷售採購、應收應付、成本核算、庫存調整、資產折舊、編制報表、財報分析、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練，公司的老闆和經理即使不考會計證書，也可以通過培訓變外行為內行，提高財務管理和企業經營水平。

聯繫QuickBook-123會計培訓中心，可立即報名。微信 ：williamqb，電話：626-353-6597（可留短信），總部地址：9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。