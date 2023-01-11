我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

雖然COVID未曾遠去 長者仍可健康喜迎兔年到來

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
預防COVID-19宣傳教育活動
預防COVID-19宣傳教育活動

隨著各種疫苗與治療手段的問世，人們現正可以更有效地防止COVID-19重症出現，但長者仍屬於風險最高的人群。兔年春節即將到來，在闔家團圓慶祝之際，長者及其他群體應繼續採取措施，防止感染COVID並出現重症。

下列建議，有助於長者及其親人以最佳的健康狀態，開啟兔年的美好生活：

1. 接種最新版疫苗

春節鄰近，自然少不了年夜飯與訪親探友的機會。為了更安心地享受節日，接種最新版疫苗是保護自己乃至於所有年齡段親人的最有效方法。美國疾病控制與預防中心(CDC)建議，65歲及以上人群應時刻瞭解最新COVID疫苗的接種動態，因為這類人群若感染COVID，出現住院、重症及死亡的機率很高。時刻瞭解最新疫苗接種動態，以便盡快接種更新版的疫苗。即使您早期曾接種過疫苗，但疫苗效果會隨著時間推移而減弱，因此最新版COVID疫苗可以帶來更有效的保護。若您最近感染了COVID，請等待三個月後再接種最新版疫苗。

在本月和下個月迎接及慶祝春節的過程中，政府將向符合資格進行疫苗接種的診所提供最新版疫苗，包括：

夏威夷日本文化中心(The Japanese Cultural Center of Hawaii)將於1月15日星期日上午10時至下午4時慶祝Ohana節期間，在其疫苗診所提供疫苗注射，地址：JCCH，夏威夷檀香山2454 S. Beretania Street。

• 同週末，舊金山中國新年慶典和遊行活動系列中的兔年年宵花市(Flower Market Fair)，將於1月14日至15日，在格蘭特大道(Grant Avenue)舉行，並提供疫苗注射。

• 1月21日至22日，洛杉磯的「兔-Gether」農曆新年節慶(Tu-Gether Lunar New Year Festival)舉行的同時，亦在加州蒙特利公園的一家疫苗診所提供疫苗注射。

• 那週後幾天的1月28日，將在拉斯維加斯市中心的Fremont East娛樂區舉行春節慶典「Chinese New Year in the Desert」，同時疫苗診所亦會開放。

• 芝加哥將會於1月29日，在芝加哥市中心慶祝的唐人街農曆新年遊行(Chinatown Lunar New Parade)時，於活動中提供疫苗。

• 聖地亞哥將會在2月4日至5日的中國新年慶祝活動時，在聖地亞哥市中心的中國新年集市(Chinese New Year Fair)現場設立疫苗診所。

• 紐約將於2月12日星期日下午1點，在紐約市從Mott及Canel開始的曼哈頓唐人街農曆新年遊行(The Manhattan Chinatown Lunar New Year Parade & Festival)活動中提供疫苗。

2. 繼續保持健康的習慣

除了接種疫苗外，還有大量可以幫助自身免遭COVID感染的實用建議。如：勤用肥皂水洗手；生病時呆在家裡休息，照顧好自己與家庭成員；避開擁擠及通風不良的空間；若必須在這些地方停留，盡量縮短停留時間，考慮佩戴口罩。

3. 設法紓解壓力

持續的疫情給許多人帶來了壓力，這也包括長者，民眾必須要面對現實。日常生活被打亂，許多人感到越來越孤獨、壓抑及焦慮。應對壓力的技巧包括：與信任的人積極交流；暫時不要過度關注新聞資訊；參加自己喜愛的體育活動；享用健康美食；設法與親朋好友及社區保持聯繫。

最新版COVID疫苗供應量充足，目前可免費接種。若要瞭解更多資訊及尋找疫苗接種點，請瀏覽：www.vaccines.gov。

疫苗 遊行 夏威夷

上一則

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

下一則

國際青少年聯合會 1/14辦春節晚會

延伸閱讀

港專家：原始疫苗對XBB.1.5幾乎失效 次世代疫苗仍有用

港專家：原始疫苗對XBB.1.5幾乎失效 次世代疫苗仍有用
公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性

公共衛生專家：疫情未結束 XBB或更具傳染性
舊金山加大：新冠疫苗令監獄傳染率降22%

舊金山加大：新冠疫苗令監獄傳染率降22%
專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點

專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點
中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己