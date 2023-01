雖然COVID未曾遠去 長者仍可健康喜迎兔年到來

預防COVID-19宣傳教育活動

隨著各種疫苗 與治療手段的問世,人們現正可以更有效地防止COVID-19重症出現,但長者仍屬於風險最高的人群。兔年春節即將到來,在闔家團圓慶祝之際,長者及其他群體應繼續採取措施,防止感染COVID並出現重症。

下列建議,有助於長者及其親人以最佳的健康狀態,開啟兔年的美好生活:

1. 接種最新版疫苗

春節鄰近,自然少不了年夜飯與訪親探友的機會。為了更安心地享受節日,接種最新版疫苗是保護自己乃至於所有年齡段親人的最有效方法。美國疾病控制與預防中心(CDC)建議,65歲及以上人群應時刻瞭解最新COVID疫苗的接種動態,因為這類人群若感染COVID,出現住院、重症及死亡的機率很高。時刻瞭解最新疫苗接種動態,以便盡快接種更新版的疫苗。即使您早期曾接種過疫苗,但疫苗效果會隨著時間推移而減弱,因此最新版COVID疫苗可以帶來更有效的保護。若您最近感染了COVID,請等待三個月後再接種最新版疫苗。

在本月和下個月迎接及慶祝春節的過程中,政府將向符合資格進行疫苗接種的診所提供最新版疫苗,包括:

• 夏威夷 日本文化中心(The Japanese Cultural Center of Hawaii)將於1月15日星期日上午10時至下午4時慶祝Ohana節期間,在其疫苗診所提供疫苗注射,地址:JCCH,夏威夷檀香山2454 S. Beretania Street。

• 同週末,舊金山中國新年慶典和遊行 活動系列中的兔年年宵花市(Flower Market Fair),將於1月14日至15日,在格蘭特大道(Grant Avenue)舉行,並提供疫苗注射。

• 1月21日至22日,洛杉磯的「兔-Gether」農曆新年節慶(Tu-Gether Lunar New Year Festival)舉行的同時,亦在加州蒙特利公園的一家疫苗診所提供疫苗注射。

• 那週後幾天的1月28日,將在拉斯維加斯市中心的Fremont East娛樂區舉行春節慶典「Chinese New Year in the Desert」,同時疫苗診所亦會開放。

• 芝加哥將會於1月29日,在芝加哥市中心慶祝的唐人街農曆新年遊行(Chinatown Lunar New Parade)時,於活動中提供疫苗。

• 聖地亞哥將會在2月4日至5日的中國新年慶祝活動時,在聖地亞哥市中心的中國新年集市(Chinese New Year Fair)現場設立疫苗診所。

• 紐約將於2月12日星期日下午1點,在紐約市從Mott及Canel開始的曼哈頓唐人街農曆新年遊行(The Manhattan Chinatown Lunar New Year Parade & Festival)活動中提供疫苗。

2. 繼續保持健康的習慣

除了接種疫苗外,還有大量可以幫助自身免遭COVID感染的實用建議。如:勤用肥皂水洗手;生病時呆在家裡休息,照顧好自己與家庭成員;避開擁擠及通風不良的空間;若必須在這些地方停留,盡量縮短停留時間,考慮佩戴口罩。

3. 設法紓解壓力

持續的疫情給許多人帶來了壓力,這也包括長者,民眾必須要面對現實。日常生活被打亂,許多人感到越來越孤獨、壓抑及焦慮。應對壓力的技巧包括:與信任的人積極交流;暫時不要過度關注新聞資訊;參加自己喜愛的體育活動;享用健康美食;設法與親朋好友及社區保持聯繫。

最新版COVID疫苗供應量充足,目前可免費接種。若要瞭解更多資訊及尋找疫苗接種點,請瀏覽:www.vaccines.gov。