資深秦凌註冊會計師淺談本年度報稅相關事項

註冊會計師秦淩為納稅人提供合法省稅和專業稅法服務。

驀然回首，又要迎接新一年報稅 季的到來。秦凌註冊會計師指出，2022年報稅日期目前將於04/18/2023截止，如聯邦國稅局（Internal Revenue Service，簡稱IRS）推延報稅日期，將會再通知民眾。對此，秦凌註冊會計師提供報稅者一些關於2022年稅法的注意事項和相關法規。

眾多人所關心的個人及工作所得退稅 方面：2022年的退稅金額有所增加，家庭合報三個小孩及以上，最高可獲$6,935；家庭合報兩個小孩，最高可得$6,164；家庭合報一個小孩，最高可得$3,733；1至16歲以下小孩退稅，每個小孩可獲$2,000。今年同樣提供大學學費減稅優惠計畫，前四年可享最高$2,500的教育減稅優惠。

其次，2022新稅法有幾項重要更改：退休 帳戶的金額和去年一樣沒有調漲，401(k)最高存儲額提高到$20,500，年滿50歲者可享有$27,000；IR退休賬戶$6,000，年滿50歲者可達到$7,000；學生貸款利息抵稅，最高可抵$2,500；社安工作點數：最低$1,510/工作點數。海外工作者，近兩年因政府財政短絀，規定每位納稅人都必須為海外所得報繳稅務，今年的海外收入免徵額提高至$112,000：贈予(Gift)金額為$16,000以下可不用申報。

另外，聯邦政府發放的紓困金是不用納稅的，而所得失業金及任何政府補貼金則需要另行申報。2022年度稅法對高收入人群來說並沒有多大的改變：單身及未婚者的標準抵扣額為$12,950，有家庭的額度為$25,900，戶主則有$19,400的抵扣額度。生意或業務用的車輛里程在報稅時也可作為抵稅項目，其有$0.585/英里的抵稅額(1/1/2022-6/30/2022)、$0.625/英里(7/1/2022-12/31/2022)。

曾任職於美國四大會計師樓的秦凌註冊會計師，同時擔任美國國稅局授權稅務代理人(Enrolled Agent)，資深為納稅人合法省稅。秦凌註冊會計師地址：136-31 41st Ave., Suite #5A, Flushing, NY 11355（Madison Tower法拉盛41大道麥得盛大樓5樓A室），洽詢電話：718-888-7918，電郵：[email protected]。