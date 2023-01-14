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心臟專科潘耀強醫學博士 服務社區15載

工商記者衛伯承／紐約訊
心臟專科潘耀強醫學博士(Michael Poon, MD)
心臟專科潘耀強醫學博士(Michael Poon, MD)

紐約市最大的綜合性華人醫療集團——百康仁德(Rendr)，於月前在法拉盛開設了全新的心臟專科醫療中心，並由在心臟影像學領域享有盛名、服務華人社區15年的潘耀強醫學博士(Michael Poon, MD)領銜駐診，為華裔病人提供一流的診療服務。

出生於中國福州的潘耀強醫生，2歲時移居香港，15歲時隨父母來到紐約，居住在唐人街。青少年時期，他曾在餐館和洗衣店打工，通過艱苦的半工半讀，在西奈山醫學院(Mount Sinai School of Medicine)修畢其醫學博士學位課程。隨後，潘耀強醫生曾先後擔任西奈山醫院和 紐約州立石溪大學醫學中心(Stony Brook University Medical Center)心臟影像科主任，以及北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)和雷諾丘醫院(Lenox Hill Hospital)無創心臟影像科主任。

潘耀強醫生在紐約西奈山醫院求學期間，對心血管計算機斷層掃描項目產生了濃厚的興趣。他認為，心臟及心血管疾病的患者，應該得到更精準、更快捷、花費更少的檢查和治療。為此，潘耀強醫生用了25年的時間，開創了美國冠狀動脈計算機斷層掃描血管造影(CCTA)和心臟磁共振成像(CMRI)領域，並創立了國際心血管計算機斷層掃描學協會(SCCT)。

在石溪大學醫學中心任教時，潘耀強醫生率先將CCTA技術應用於急診室，為急性胸痛患者進行診斷。在新冠疫情期間，他引領全美，開創使用CCTA作為評估穩定性胸痛的首選初始診斷測試。

在功成名就後，潘耀強醫生選擇回到自己成長的唐人街開設診所。他深深體會到第一代移民的艱辛，也自認「從未離開過唐人街」，與很多病人相識多年，對長者們也格外有耐心。憑借高超的醫術及親切的服務，潘耀強醫生連續18年被《紐約雜誌最佳醫師(New York Magazine Best Doctors)》評為大紐約地區心臟科的「最佳醫師」之一。

潘耀強醫生(Michael Poon, MD)會說流利的普通話、廣東話及福州話，目前分別在百康仁德唐人街診所（94 Bowery, 1st Fl., NYC，電話：212-335-0328）和法拉盛診所（142-38 37th Ave, #2C，電話：718-939-3822）主診。

醫學 法拉盛 華人

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